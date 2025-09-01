Estados Unidos.- El español Jaume Munar se despide del US Open ante el italiano Lorenzo Musetti

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Jaume Munar se despidió este lunes de su andadura en el Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras caer claramente en los octavos de final ante el italiano Lorenzo Musetti en tres sets por 6-3, 6-0 y 6-1.

El jugador balear buscaba alargar su aventura en el 'grande' neoyorquino, el primero en el que había alcanzado en su carrera la cuarta ronda, pero no pudo plantar demasiada cara al décimo cabeza de serie, que ofreció un gran nivel y ante el que no pudo oponer demasiada resistencia al no estar al parecer en sus mejores condiciones físicas por un resfriado.

Pero Musetti estuvo muy sólido desde el principio y tampoco le ofreció resquicios para meterse por primera vez entre los ocho mejores en Flushing Meadows y confirmar su buen 2025, donde también ha sido semifinalista en Roland Garros. Firmó 27 ganadores, por los escasos seis de un Munar que sólo estuvo dentro del choque en el primer set.

Pese a perder muy pronto su saque, el tenista español se mantuvo enganchado hasta el 4-3, pero a partir de ahí fue arrollado en la pista por Musetti, que encadenó nueve juegos seguidos para cerrar el primer parcial y firmar un 'rosco' en el segundo donde el balear solo ganó cinco puntos.

Munar trató de plantar más batalla en el tercero, pero tras no aprovechar un valioso 0-40 con 1-1, terminó desarbolado nuevamente por el jugador italiano que ahora espera al ganador del atractivo duelo entre su compatriota y actual campeón, Jannik Sinner, y el kazajo Alexander Bublik.

Por otro lado, en el cuadro femenino, la polaca Iga Swiatek se clasificó sin problemas para los cuartos de final tras arrollar 6-3, 6-1 a la rusa Ekaterina Alexandrova, mientras que la japonesa Naomi Osaka demostró que está volviendo a su mejor nivel tras ser madre y apeó a la campeona de 2023, la estadounidense Coco Gauff, a la que batió con mucha claridad por 6-3, 6-2.