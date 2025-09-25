Estados Unidos: El español Jon Rahm abrirá de nuevo con Tyrrell Hatton la Ryder Cup

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los capitanes de Europa y Estados Unidos, Luke Donald y Keegan Bradley, anunciaron este jueves los emparejamientos para la primera sesión de la Ryder Cup 2025, los 'foursomes' de este viernes por la mañana, que abrirán el español Jon Rahm junto al inglés Tyrrell Hatton contra Bryson DeChambeau y Justin Thomas.

El golfista vasco será el encargado de nuevo de poner en marcha la Ryder como hiciera en Roma en 2023, también junto a Hatton. "Queremos empezar con fuerza. Rahm y Hatton han tenido mucho éxito juntos. Saben cómo ganar, se llevan muy bien y estamos muy contentos de que salgan primeros", dijo Donald con su anuncio.

Durante la rueda de prensa previa al inicio del torneo en Bethpage Black, Nueva York, el español y el inglés hablaron de hecho de esa buena relación, compañeros también en el LIV Golf, que tratará de explotar Europa para empezar ganando en la defensa de la Ryder y el intento de triunfar en Estados Unidos 13 años después.

El segundo partido medirá al sueco Ludvig Aberg y el inglés Matthew Fitzpatrick contra Scottie Scheffler y Russell Henley. Mientras, otra fuerte dupla europea será la que formen el número dos del mundo, el norirlandés Rory McIlroy, y el inglés Tommy Fleetwood, también victoriosa en Roma, contra Collin Morikawa y Harris English.

El cuarto y último 'foursome' (cada jugador alterna un golpe) medirá a los locales Patrick Cantlay y Xander Schauffele contra el escocés Robert MacIntyre y el noruego Viktor Hovland. La Ryder comenzará este viernes a las 13.10 hora peninsular española (7.10 hora local), y tendrá después una segunda sesión por definir de 'fourballs' (cada jugador juega su bola).