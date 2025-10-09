Estados Unidos.- El Eurogrupo cree que el impulso de Trump a las 'stablecoins' eleva la urgencia del euro digital

BRUSELAS, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, ha señalado este jueves que el impulso de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a criptomonedas como las 'stablecoins' "aumentan la urgencia del proyecto del euro digital".

"El proyecto del euro digital había comenzado antes de que tuviesen lugar algunos de los últimos avances en relación a las 'stablecoins' en Estados Unidos, pero creo que es justo decir que esto ha aumentado la urgencia de la iniciativa", ha defendido el ministro irlandés en rueda de prensa tras la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona que se ha celebrado este jueves en Luxemburgo.

En este sentido, Donohoe ha afirmado que ve una voluntad renovada de culminar el proyecto del euro digital tanto entre los gobiernos de la eurozona como en la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), que, a su juicio, "están ahora deseosos de acelerarlo aún más".

El presidente del Eurogrupo ha reconocido que hay cuestiones y preocupaciones entre los bancos con respecto a los costes que el euro digital puede conllevar para ellos pero se ha mostrado "firmemente convencido de que el euro digital ofrecerá grandes oportunidades y beneficios a los bancos europeos".

Por su lado, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha destacado que la regulación europea sobre criptoactivos (MiCA) incluye medidas de protección para mitigar los riesgos que plantean las monedas estables globales.

No obstante, ha añadido que "a la luz de los recientes acontecimientos en Estados Unidos, la Comisión sigue de cerca la situación para ver si el marco regulador es suficiente para respaldar el crecimiento del mercado, especialmente en lo que respecta a las 'stablecoins' denominadas en euros, al tiempo que se tienen en cuenta los riesgos, ya que, en la actualidad, alrededor del 99% de todas las monedas estables se emiten en dólares".