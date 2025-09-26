Estados Unidos.- El fondo Voleon eleva su apuesta bajista en Oryzon Genomics al calor del interés de farmacéuticas de EEUU

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El fondo de inversión estadounidense Voleon Capital Management ha subido su posición corta en Oryzon Genomics hasta el 2,110% de su capital, su nivel más alto desde el pasado mes de agosto, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este movimiento se enmarca en un contexto marcado por el interés demostrado por distintas farmacéuticas estadounidenses hacia la compañía española, cuya primera molécula, vafidemstat, obtuvo a principios de 2025 resultados satisfactorios.

Fuentes de Oryzon Genomics consultadas por Europa Press ya confirmaron la existencia de "conversaciones confidenciales con varias farmacéuticas interesadas", una cuestión que la compañía había señalado en otras ocasiones, al tiempo que valoraron positivamente el "creciente" interés de las empresas en el ámbito de la salud mental. También se encuadra dentro de la estrategia de financiación de Oryzon Genomics, que busca fortalecer su estructura económica y avanzar en sus planes de expansión internacional, especialmente con vistas a una futura cotización en el Nasdaq.

El 'modus operandi' de un inversor bajista que opera con cortos implica que tiene que tomar prestadas acciones de un tercero para venderlas en los mercados y luego recomprarlas y devolvérselas a su dueño original. El beneficio así se obtiene cuando la cotización de un valor cae.

Voleon afloró su primera posición corta en Oryzon Genomics el pasado 21 de marzo, con un 0,55% del capital, porcentaje que representa el mínimo histórico, mientras que el máximo comunicado por la gestora se elevó al 2,41% en junio.

La apuesta del fondo sobre la farmacéutica ha aumentado un 283,6% entre el 21 de marzo, fecha del primer registro comunicado, y el 25 de septiembre, último dato disponible.

SUBE UN 105% EN BOLSA EN LO QUE VA DE AÑO

Este viernes, las acciones de Oryzon Genomics retrocedían un 2,2% en el Mercado Continuo, situándose en 3,1 euros por título hacia las 12.30 horas.

En lo que va de año, la compañía española acumula una revalorización del 105,1%, tras marcar un máximo anual de 3,6 euros el pasado 22 de septiembre y un mínimo de 1,422 euros el 28 de enero.

"El valor de la acción tiene un importante recorrido con respecto al consenso de precio objetivo dado por los distintos analistas", han explicado en fuentes de la compañía a Europa Press.

Según los registros de Bloomberg, los seis analistas que siguen Oryzon Genomics recomiendan 'comprar' sus acciones. Roth Capital Partners sitúa el precio objetivo más alto, en 12 euros por título, mientras que Jefferies fija el más bajo, en 4 euros.

Entre los hitos a tener en cuenta en el impulso de la cotización, la empresa se ha referido al "reciente impulso del programa de 'iadademstat' con la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para iniciar un estudio abierto de 'Fase 2' para establecer la RP2D en anemia falciforme.