Estados Unidos.- El Gobierno apoya la multa de Bruselas a X y tacha de "intolerables" los comentarios de J.D. Vance

BRUSELAS, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha apoyado este viernes a la Comisión Europea por la multa de 120 millones de euros impuesta a la red social X, propiedad del magnate Elon Musk, y ha tachado de "intolerables" los comentarios que realizó el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, horas antes de darse a conocer la sanción.

"La soberanía digital europea es una prioridad política para España. Queremos dar todo nuestro apoyo a las acciones que está tomando la Comisión (Europea)", ha subrayado López durante su participación en la reunión del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea en Bruselas.

"Acabo de leer los mensajes que ponía anoche en X el vicepresidente de Estados Unidos (J.D. Vance), mensajes intolerables, precisamente en X, en relación con el expediente sobre X. Por lo tanto, todo el apoyo de España a las acciones que está tomando la Comisión para defender la soberanía digital europea", ha remarcado.

En concreto, horas antes de que se diese conocer la noticia de la multa a X, el vicepresidente de Estados Unidos afirmó en la mencionada red social que la Unión Europea debería "apoyar la libertad de expresión" en lugar de "atacar" a las empresas estadounidenses.

"Circulan rumores de que la Comisión Europea multará a X con cientos de millones de dólares por no censurar. La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura", señaló J.D. Vance en un mensaje en su perfil en X en la noche del jueves.

En concreto, la Comisión Europea ha anunciado este viernes una multa de 120 millones de euros a la red social X por diversas irregularidades, como el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas, que es percibido como sello de autenticidad por los usuarios a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligaciones de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

El Ejecutivo comunitario inició una investigación sobre este caso en julio de 2024, con el objetivo de aclarar si esta práctica afectaba negativamente a la capacidad de los usuarios de tomar decisiones "libres e informadas".

La sanción anunciada por Bruselas responde también a otras irregularidades castigadas por la DSA como la falta de transparencia en su repositorio de anuncios y el incumplimiento de su obligación de permitir acceso a datos por parte de los investigadores.

"Engañar a los usuarios con marcas de verificación, ocultación de información en los anuncios o excluir a los investigadores son prácticas que no tienen cabida en internet en la UE (Unión Europea)", ha avisado la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado tras conocerse la multa.

El portavoz de Virkkunen, Thomas Regnier, ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas la "solidez" del caso frente a las críticas llegadas desde la Administración Trump, que acusa a la UE de un exceso de regulación enfocado a castigar a las grandes tecnológicas de Estados Unidos.

"Nos complace decir que es una multa proporcionada, porque en la Comisión actuamos de forma proporcionada", ha zanjado Regnier.

La regulación europea para servicios digitales prohíbe expresamente a las plataformas las prácticas de diseño engañoso en sus servicios y Bruselas ha concluido tras casi dos años de investigación que X incurre en un fraude que "expone a los usuarios a estafas, incluida la suplantación de identidad y otras formas de manipulación", porque "cualquiera puede pagar" para obtener la conocida marca azul de la red social sin que la compañía "verifique" la identidad de quién está detrás de la cuenta.

En este sentido, los servicios comunitarios explican que aunque la DSA no exige la verificación de usuarios, sí prohíbe claramente que las plataformas 'online' afirmen de forma falsa que los usuarios han sido verificados, cuando no se ha realizado ese trabajo de autentificación.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario también sanciona a X por incumplir las reglas de transparencia y accesibilidad de la DSA con su repositorio de anuncios, que es una herramienta "fundamental" para que usuarios e investigadores detecten estafas o campañas de desinformación, pero para la que la red de Elon Musk incorpora diseños y barreras de acceso que dificultan el acceso a información crucial.

Otro de los elementos que Bruselas considera probados y por el que también sanciona a la compañía norteamericana son las trabas que pone a los investigadores a la hora de acceder de forma independiente a sus datos públicos, incluso mediante 'scraping'.

Así las cosas, la Comisión ha impuesto una multa de 120 millones de euros, de los que 45 se corresponden a las irregularidades del 'tic' azul, 35 al factor del repositorio de anuncios y 40 a las dificultades de acceso a datos.

COMPARECENCIA DE META Y MULTA

En este contexto, cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace un par de semanas su intención de llamar a comparecer en el Congreso de los Diputados a los responsables de otra de las grandes tecnológicas estadounidenses, en concreto, Meta, la matriz de aplicaciones como Facebook, Whatsapp o Instagram.

El objetivo, según Sánchez, es que den explicaciones sobre un presunto caso de espionaje "sistemático y masivo" a usuarios.

A ello se suma que el pasado 20 de noviembre se dio a conocer un fallo del Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid en el que se condena a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI) por haber obtenido una ventaja competititiva significativa al realizar publicidad en sus redes sociales Facebook e Instagram infringiendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).

Sobre estas dos cuestiones, López apuntó en un acto celebrado hace un par de semanas que lo que se busca desde el Gobierno es que "haya responsabilidad" por parte de los dueños de las plataformas y que se combata el anonimato que ampara los delitos y los acosos en las redes.

ADVERTENCIAS DE EE.UU.

A comienzos de marzo de este año, durante la celebración del Mobile World Congress, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Brendan Carr, ya advirtió a la Unión Europea (UE) de que defenderá los intereses de las grandes tecnológicas ('big tech') de su país ante el "proteccionismo regulatorio" que, a su juicio, se está implementando en Europa.

En concreto, Carr se refirió a la DSA, que, junto a la 'Ley de Mercados Digitales', tiene como objetivo crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios y establecer unas condiciones de competencia equitativas para las empresas.

En esa línea, cabe señalar también que a finales del pasado agosto, al calor de las medidas arancelarias impulsadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el propio mandatario amenazó con imponer nuevas y "sustanciales" tasas a aquellos países que no eliminasen los gravámenes o regulaciones digitales que considera perjudiciales para las 'big tech' estadounidenses.

"Advierto a todos los países con impuestos, legislación, normas o regulaciones digitales que, a menos que se eliminen estas acciones discriminatorias, (...) impondré aranceles adicionales sustanciales a las exportaciones de ese país a Estados Unidos e implementaré restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips altamente protegidos", señaló el mandatario norteamericano en su plataforma Truth Social.