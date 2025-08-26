Estados Unidos: el Gobierno de EEUU abre la puerta a tomar posiciones en empresas de defensa tras el acuerdo con Intel

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha dejado abierta la puerta a que el Gobierno del país adquiera participaciones en empresas contratistas de defensa, después del reciente acuerdo para hacerse con una participación del 10% en el fabricante de microprocesadores Intel a cambio de las subvenciones en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia y otros programas gubernamentales.

"Hay un debate acalorado sobre defensa", ha reconocido Lutnick en declaraciones a la cadena CNBC recogidas por Europa Press. "Voy a dejar eso en manos del secretario de Defensa y el subsecretario de Defensa. Están trabajando en ello y lo están pensando", ha añadido al ser preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno se haga con participaciones en empresas como Palantir o Boeing.

En este sentido, Lutnick ha señalado que empresas como Lockheed Martin, fabricante de aviones de combate y sistemas de misiles, obtiene el 97% de sus ingresos del Gobierno estadounidense. "Son básicamente una rama del Gobierno estadounidense".

De este modo, el secretario de Comercio de EEUU ha apuntado que "hay mucho que hablar sobre cómo financiar nuestras compras de municiones", asegurando que la Administración cuenta ahora con las personas adecuadas y tiene a Donald Trump a la cabeza pensando en cuál es la manera correcta de hacerlo, en vez de la anterior manera de hacerlo que "ha sido un regalo".

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que tiene la intención de hacer más tratos como el de Intel, por el que la Administración adquiere un 9,9% del capital social del fabricante de microprocesadores, con el objetivo de impulsar el valor de estas empresas y el empleo en el país.

"Haré tratos así por nuestro país todo el día", afirmó Trump en un comentario publicado en TruthSocial, donde mostró su disposición a ayudar a las empresas que hagan tratos "tan lucrativos" con Estados Unidos.

"Me encanta ver cómo sube el precio de sus acciones, haciendo que EEUU sea cada vez más rico. ¡¡¡Más empleos para Estados Unidos!!! ¿A quién no le gustaría hacer tratos así?", añadió.

El pasado viernes, Intel Corporation anunció un acuerdo con la Administración Trump por el que el Gobierno de Estados Unidos invertirá US$8900 millones (7592 millones de euros) en acciones ordinarias de Intel, lo que refleja la confianza que Washington deposita en la compañía para impulsar prioridades nacionales clave y el papel crucial que desempeña en la expansión de la industria nacional de semiconductores.

Esta participación accionarial del Gobierno se financiará con los US$5700 millones (4862 millones de euros) restantes en subvenciones previamente otorgadas, pero aún no pagadas, a Intel en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia, además de los US$3200 millones (2730 millones de euros) otorgados a la compañía como parte del programa Secure Enclave.

La inversión de US$8900 millones se suma a los US$2200 millones (1877 millones de euros) en subvenciones CHIPS que Intel ha recibido hasta la fecha, lo que suma una inversión total de US$11.100 millones (9469 millones de euros). De tal modo, el Gobierno estadounidense adquiere 433,3 millones de acciones ordinarias de Intel a un precio de US$20,47 por acción, equivalente a una participación del 9,9% en la compañía. En este sentido, la compañía subrayó el carácter "pasivo" de la inversión del Gobierno, sin representación en la junta directiva ni otros derechos de gobernanza o información.