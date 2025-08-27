Estados Unidos.- El Gobierno de EEUU decidirá "en septiembre o principios de octubre" sobre la OPV de Fannie Mae y Freddie Mac

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, considera probable que el Gobierno adopte "en septiembre o principios de octubre" una decisión sobre los bancos encargados de liderar el proceso de salida a Bolsa de las agencias de garantía hipotecaria Fannie Mae y Freddie Mac, aunque ha subrayado que, dado el volumen estimado de la operación, todas las entidades del mercado estarán involucradas.

En cualquier caso, en declaraciones a Fox Business, recogidas por Europa Press, el funcionario estadounidense ha advertido de que aún queda mucho trabajo por hacer y no hay seguridad sobre el momento oportuno para acometer una operación que sería "una de las mayores de la historia", ya que se trata de empresas valoradas en cientos de miles de millones de dólares, por lo que con la venta de una participación del 3% al 6% se rondarían los US$30.000 millones (25.770 millones de euros).

"Estamos avanzando con determinación en este asunto, y veremos cuándo es el momento oportuno", ha apuntado Bessent, añadiendo que la Administración se ha reunido con todos los grandes bancos, analizando la estructura del mercado hipotecario estadounidense con el objetivo de garantizar que no haya cambios en el diferencial de las hipotecas con los bonos del Tesoro.

"Creemos que se pueden hacer cosas para que las hipotecas sean más económicas para el pueblo estadounidense. Por otro lado, son empresas tremendamente valiosas y el presidente Trump quiere aprovechar parte de ese valor", ha comentado.

En este sentido, ha apuntado que la transacción puede tener una o más entidades principales que se encarguen de liderar la OPV, añadiendo que, en un acuerdo de esta envergadura, todas las entidades del mercado estarán involucradas, además de querer sumar a un grupo de inversores institucionales internacionales de alta calidad.

He hablado con muchos banqueros y me dicen que esta expectativa ya está sobresuscrita, que hay gente que quiere entrar ahora mismo, y ni siquiera lo tenemos en los libros todavía", ha apuntado.