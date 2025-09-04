Estados Unidos: El Ibex 35 avanza un 0,5% al mediodía en su intento de recuperar los 14.900 puntos

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ibex 35 registraba al mediodía de este jueves un ascenso de 0,5%, hasta situarse en los 14.860,3 puntos, pendiente de los datos laborales de Estados Unidos y sus repercusiones de cara a la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El selectivo nacional, tras un inicio de negociación cargado de dudas y en el que se ha puesto en peligro el nivel de los 14.700 puntos, se decantaba en el tramo medio por las subidas y el intento de recuperar la cota de los 14.900 enteros, gracias al impulso de valores del sector salud como Rovi y Grifols.

Dentro de la agenda macroeconómica, los analistas de Renta 4 han apuntado que esta tarde se publicará en el país norteamericano el informe de empleo privado ADP de agosto, en el que esperan cierta moderación, en línea con lo visto ayer en las vacantes JOLTS, que cayeron a mínimos de casi un año.

“Los mercados se mantienen a la espera del más relevante informe oficial de empleo, que se conocerá mañana y que debería apuntar en la misma línea, reforzando las expectativas de recorte de tipos en la Fed”, han adelantado.

De hecho, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, insistió ayer en que deberían recortarse los tipos de interés ya en la reunión del próximo 17 de septiembre y continuar haciéndolo de cara a los próximos meses en hasta 150 puntos básicos.

En la jornada de ayer también trascendió el Libro Beige de la Fed, que mostró preocupación sobre el impacto de los aranceles y la desaceleración del consumo, según los analistas de Renta 4.

Asimismo, los inversores seguirán pendientes de los movimientos de la Administración Trump, que se dispone a retirar la autorización para la construcción de los parques eólicos marinos de New England Wind 1 y 2, ubicados en el Estado de Massachusetts, lo que amenazaría la continuidad de los proyectos en los que participa Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola.

En paralelo, el inquilino de la Casa Blanca ha solicitado al Tribunal Supremo que revise de urgencia el fallo emitido la semana pasada por el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de Estados Unidos y que confirmó la ilegalidad de la mayor parte de los aranceles impuestos.

Con la mira en Europa, cabe destacar que las ventas minoristas de la eurozona en julio cayeron más de lo esperado en tasa mensual, hasta arrojar una contracción de 0,5%, mientras que en tasa interanual la subida se ha moderado al 2,2%.

En el terreno 'macro' español, el Tesoro Público ha colocado este jueves 5.489,66 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo y lo ha hecho recortando ligeramente la rentabilidad ofrecida a los inversores en la referencia a 7 años, según los resultados publicados por el Banco de España.

En el tramo medio de la negociación, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Rovi (+5,07%), Grifols (+1,61%) y Ferrovial (+1,59%), mientras que los descensos más destacados, dentro de un reducido grupo de seis valores en pérdidas, eran Naturgy (-0,75%), Aena (-0,74%) e Iberdrola (-0,47%). Las principales Bolsas europeas cotizaban en su mayoría con avances al mediodía: Londres sumaba un 0,25%; Milán un 0,49% y Fráncfort un 0,73%, mientras que París restaba un 0,1%. A la misma hora, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 1,17% y se situaba en los US$66,78, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se abarataba un 1,27% para tocar los US$63,16.

El 'oro negro' cotiza con la mira puesta en la próxima reunión de la OPEP+, prevista para este domingo y con la incertidumbre de si seguirá aumentando la oferta petrolera, tal y como ha hecho en sus últimas citas. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1656 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se colocaba en el 3,3% tras restar casi media décima, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 59 puntos. Por su parte, la onza de oro troy cedía un 0,5% de su valor, pero se mantenía en máximos al negociarse en los US$3540, mientras que el bitcoin se dejaba un 1%, hasta cotizar en los US$111.000.