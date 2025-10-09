Estados Unidos.- El Ibex 35 cae un 0,60% al cierre y no logra aguantar los 15.600 puntos

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con una caída del 0,60%, de forma que se ha situado en los 15.584,8 puntos, en una sesión marcada por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para implementar la primera fase del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los rehenes en manos de Hamás serán liberados "probablemente" el próximo lunes, 13 de octubre.

De fondo, además, sigue el cierre de la Administración estadounidense, que está retrasando la publicación de datos relevantes para la política monetaria del país americano. Sin embargo, ayer sí se pudieron conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), donde se muestra que la mayoría de los miembros del banco central estadounidense apoya realizar rebajas de tipos de manera gradual ante la desaceleración del mercado laboral y la resistencia de la inflación.

Este jueves, en cambio, se han conocido las actas del Banco Central Europeo (BCE), de las que se concluye que los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) consideran que el nivel actual de los tipos de interés en la eurozona resulta "suficientemente robusto" para hacer frente a las posibles perturbaciones que pudieran presentarse al tener en cuenta una amplia gama de escenarios potenciales. Además, atribuyen al "excepcional desempeño" de España el comportamiento mejor de lo esperado de la economía de la zona euro en el segundo trimestre.

En Francia, el ya exprimer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó el jueves por la noche que se habían dado avances para formar un nuevo gobierno con un nuevo líder que podría ser elegido entre este jueves y mañana viernes por el presidente de la República, Emmanuel Macron. De esta forma se evitaría anticipar las elecciones, ya fuesen legislativas o, incluso, presidenciales.

En este contexto, Solaria ha sido el principal valor alcista del Ibex 35, subiendo un 4,04%. Por detrás se situaban IAG (+2,99%), Acciona (+2,76%), Acciona Energía (+1,22%), Cellnex (+0,88%), Redeia (+0,80%) y Sacyr (+0,65%).

Del lado contrario se situaban Puig (-6,70%), ArcelorMittal (-2,75%), Repsol (-2,18%), Grifols (-1,87%), BBVA (-1,80%), Banco Sabadell (-1,69%) e Inditex (-1,56%).

Solamente Fráncfort ha avanzado este jueves, con un 0,06%, mientras que el resto de parqués ha caído. Londres se ha dejado un 0,41%; París, un 0,23%; y Milán, un 1,59%.

El barril de Brent alcanzaba los US$65,88, un 0,56% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en los US$62,24, un 0,50% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,243%, desde el 3,218% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha situado en 54,1 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,62% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de US$1,1556 por cada euro.