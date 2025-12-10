Estados Unidos.- El Ibex 35 cede un 0,1% y pone en riesgo los 16.700 puntos al mediodía, a la espera de la Fed

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Ibex 35 cotizaba con un suave descenso del 0,16% en la media sesión de este miércoles, poniendo en riesgo la cota de los 16.700 enteros, ante un posible recorte de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos en su reunión de hoy.

Los mercados descuentan una bajada de tipos de 25 puntos básicos, lo que llevaría a los tipos oficiales de Estados Unidos a un rango de entre el 3,5% y el 3,75%.

"En caso de no producirse la bajada hoy, consideramos que simplemente estaríamos ante un retraso de la misma hasta la reunión del 28 de enero, una vez se dispusiese de más datos de empleo", explican los analistas de Renta 4 en su análisis de hoy, recordando que ha habido cierto retraso en la publicación de datos por el 'shutdown' de la Administración estadounidense durante octubre y noviembre.

Indican, no obstante, que "lo más relevante" de la reunión de hoy de la Fed será el discurso que dé el presidente, Jerome Powell, y el tono que muestre ante una inflación que se mantiene más alta de lo deseable y con riesgos de un repunte adicional, pero con un mercado laboral en desaceleración.

También la Fed ofrecerá hoy un nuevo cuadro 'macro' sobre la economía estadounidense con perspectivas más actualizadas sobre crecimiento, inflación y empleo, así como el 'dot plot' —previsiones sobre cambios en los tipos de interés—.

En este contexto, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y candidato con más posibilidades de suceder a Jerome Powell —cuyo mandato vence en mayo de 2026— al frente de la Fed, Kevin Hassett, ha asegurado que ve "margen de sobra" para seguir bajando los tipos de interés.

En el ámbito empresarial español, Nerifan, sociedad controlada por el empresario Manuel Lao a través de Nortia Capital Investment Holding, ha anunciado su salida de Sacyr mediante la venta de 40,7 millones de acciones de la compañía, representativas de aproximadamente el 5,12% de su capital social, por un importe total de 150,8 millones de euros.

Así, el Ibex 35 se situaba al mediodía en los 16.707,3 enteros, con Rovi como valor alcista al subir un 0,83%. Por detrás se colocaban Inditex (+0,77%), Logista (+0,77%), ACS (+0,77%) y Acciona (+0,57%).

En cuanto a las mayores caídas, Sacyr se desplomaba un 5,36%, mientras que Indra cedía un 2,62%, Ferrovial, un 1,15%, y Bankinter, un 1,05%.

El resto de los selectivos europeos también cotizaban con caídas, salvo Londres, que subía un 0,12%. Fráncfort perdía, en el tramo medio de negociación, un 0,52%; Milán, un 0,49%; y París, un 0,40%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,37%, hasta situarse en US$62,17, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un aumento del 0,45% que lo llevaba a alcanzar los US$58,51.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1635 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,348%, con la prima de riesgo en los 45 puntos básicos.

