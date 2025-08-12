Estados Unidos.- El Ibex 35 cierra casi plano y no logra mantener los 14.900 puntos

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) - El Ibex 35 ha cerrado la sesión con un avance de apenas el 0,02%, hasta los 14.859 puntos en una jornada marcada de nuevo por las tensiones arancelarias y en la que se ha publicado además el dato del IPC en Estados Unidos. De esta forma, el selectivo de las bolsas y mercados españoles no ha logrado mantener los 14.900 enteros, pese a que en las primeras horas de negociación ha llegado a acercarse a los 14.950. De este modo, el Ibex 35 se mantiene en sus mayores niveles desde enero de 2008. De superar los 15.000 puntos, el índice llegaría a máximos desde finales de 2007. Respecto a la atención de los inversores, parte está centrada en las tensiones arancelarias. Estados Unidos y China han anunciado un acuerdo por el cual ambos países prolongarán durante tres meses más la suspensión de una parte sustancial de los aranceles aplicados mutuamente, tras reunirse autoridades de Washington y Pekín en Estocolmo (Suecia) el 28 y 29 de julio. Asimismo, los inversores han conocido el dato del índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos, que se situó en julio en el 2,7% interanual, lo que implica un estancamiento desde el registro del mes anterior. Por otro lado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha revisado al alza su pronóstico para la demanda mundial de crudo el próximo año, mientras que ha mantenido sin cambios la previsión para 2025, al tiempo que ha recortado ligeramente la estimación de la oferta de petróleo que bombearán en 2026 los países ajenos al cártel. Bajo el plano empresarial español, BBVA ha decidido seguir adelante con su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell a pesar de la condición impuesta por el Gobierno de mantener ambos bancos como independientes por un periodo de tres a cinco años. En el terreno 'macro', el Tesoro Público ha colocado este martes 2.524,811 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores tanto por las letras a tres meses como por la referencia a nueve meses. IAG ha sido el valor más alcista, volando por encima de los componentes del Ibex 35 subiendo un 3,26%. Por debajo se han situado Repsol (+1,94%), Fluidra (+1,72%), ACS (+1,51%), Mapfre (+1,39%) y Acerinox (+1,14%). Del lado contrario se han situado BBVA (-1,87%), Grifols (-1,71%), Colonial (-1,36%), Cellnex (-1,23%), Amadeus (-1,08%) y Merlin (-0,99%). El resto de los principales mercados europeos ha evolucionado al alza, excepto Fráncfort, que ha caído un 0,23%. Londres ha subido un 0,20%; París, un 0,71%; y Milán, un 0,85%. El barril de Brent se situaba al cierre de la sesión bursátil europea en US$66,19, un 0,66% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los US$63,32, un 1% menos. El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,301%, desde el 3,260% del cierre del lunes.

De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana ha caído en siete décimas, hasta los 55,7 puntos básicos. En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,49% respecto al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de US$1,1672 por cada euro.