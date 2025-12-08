Estados Unidos.- El Ibex 35 cierra con una subida del 0,14%, hasta los 16.712 puntos, a la espera de la Fed

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión bursátil de este lunes, festivo en España, con una subida del 0,14% hasta los 16.712 puntos, pendiente de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) del miércoles, en la que se da por descontado una rebaja de los tipos de interés.

En el ámbito empresarial español, Repsol ha anunciado antes de la apertura del mercado que Neo Next Energy, empresa que comparte con HitecVision, ha llegado a un acuerdo estratégico con TotalEnergies para fusionar sus negocios de petróleo y gas en el Mar del Norte británico.

En el plano macro internacional, hoy se ha conocido que el Producto Interior Bruto (PIB) de Japón sufrió una contracción mayor de la esperada en el tercer trimestre. En concreto, la economía nipona cayó un 0,6% entre julio y septiembre, dos décimas más de lo previsto, debido a la fuerte caída de las exportaciones y de la inversión del sector privado.

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos del Ibex 35 los han registrado Indra (+2,79%), ACS (+2,77%), Sacyr (+2,74%), Ferrovial (+1,7%) y Acerinox (+1,62%).

Por el contrario, en el lado de los descensos han destacado Puig Brands (-2,44%), Colonial (-1,91%), Inditex (-1,75%), Merlin Properties (-1,37%) y Naturgy Energy (-1,34%).

En cuanto al resto de electivos europeos, la bolsa de París ha cerrado con un retroceso del 0,08%, la de Milán se ha contraído un 0,01%, la de Fráncfort ha bajado un 0,3% y la de Londres ha caído un 1,76%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, caía un 1,52% hasta situarse en US$62,79, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registraba una caída del 1,55% que lo llevaba a alcanzar los US$59,12.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1622 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,335%.