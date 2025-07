Estados Unidos: El Ibex 35 firma las tablas sobre los 14.000 puntos a la espera de las negociaciones comerciales

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ibex 35 ha cerrado este martes con un mínimo ascenso de un 0,03%, hasta situarse en los 14.079,5 puntos, a la espera de la evolución de la guerra comercial entre EEUU y sus principales socios, como la Unión Europea (UE). El selectivo nacional ha ido intercambiando durante toda la negociación el signo positivo y el negativo, si bien en ningún momento se ha alejado en exceso de los niveles de cierre de la víspera. Los analistas de Renta 4 han destacado que ayer la Administración estadounidense publicó el contenido de las cartas que había remitido a Japón y Corea del Sur especificando la imposición de un arancel del 25% a todas las importaciones hacia EEUU a partir del 1 de agosto --y no del 9 de julio, cuando estaba prevista que terminara la tregua de 90 días anunciada en abril para la aplicación de los aranceles--. En cuanto a la UE, los expertos han indicado que se están dado "algunos avances adicionales" ante la llamada entre el presidente de EEUU, Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, "en la que está última se hacía eco de ciertos avances en las negociaciones". "Según las últimas informaciones, los mencionados avances en las conversaciones podrían dar lugar al anuncio de un acuerdo preliminar durante esta semana (este incluiría el mantenimiento del arancel universal del 10% a las importaciones de productos procedentes de la UE)", han agregado. Sin embargo, han alertado de "cierta tensión" en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y China, país este último que ha decidido vetar a las compañías europeas en las licitaciones de dispositivos médicos. "En la mayoría de los casos", han valorado por su parte los expertos de Banca March, "las tarifas arancelarias propuestas son muy similares a las planteadas durante el Liberation Day del 2 de abril", en tanto que "se abre un nuevo periodo de diálogo hasta el 1 de agosto, un plazo que Trump señaló como 'no 100% firme', dándose aún más flexibilidad". En España, el Tesoro ha colocado este martes 2.799,957 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a tres meses, pero recortando el interés adjudicado a nueve meses a mínimos de septiembre de 2022. Dentro del ámbito empresarial, la auto-OPA de CIE Automotive ha logrado una aceptación de apenas el 1% del capital, en tanto que la empresa ha interpretado la "escasa aceptación" como "un respaldo claro" a su estrategia. De su lado, BBVA ha salido al mercado para colocar 1000 millones de euros en una emisión de deuda sénior no preferente a un plazo de cinco años con vencimiento en 2030, según ha informado la entidad. En otro orden de asuntos, la Bolsa española acogerá mañana el estreno bursátil de Cirsa a un precio de 15 euros por acción y una valoración de 2520 millones. En este contexto, dentro del Ibex 35 los valores más alcistas han sido Repsol (+3,59%), Grifols (+2,96%), Acerinox (+1,97%), BBVA (+1,63%) y Banco Sabadell (+1,47%). En la parte negativa de la tabla, han destacado las caídas de Acciona (-4,15%, afectada por el efecto 'ex-dividendo'), Colonial (-1,76%), Inditex (-1,73%), Cellnex (-1,43%), Solaria (-1,23%) y Telefónica (-1,1%). Las principales Bolsas europeas han cerrado con avances más optimistas que la plaza española: Londres ha sumado un 0,54%; Fráncfort un 0,55%; París un 0,56% y Milán un 0,67%. Todo ello después de los avances de Asia en la madrugada, mientras que Wall Street cotizaba sin cambios de relevancia respecto al cierre de ayer. El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, llegaba a subir por la tarde un 0,83% para alcanzar los US$70,17, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se encarecía un 0,66% para tocar los US$68,38. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba sin apenas variación en 1,171 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años ha cerrado en el 3,298% tras sumar cuatro puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 61,3 puntos. Por su parte, la onza de oro troy se depreciaba un 1,13%, hasta los US$3300, mientras que el bitcoin se impulsaba un 0,4% y se negociaba en los US$108.000.