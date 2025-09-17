Estados Unidos: El Ibex 35 se mantiene estable en 15.160 puntos en la media sesión, con la banca de nuevo a la baja

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ibex 35 se mantenía estable y casi sin cambios en la media sesión de este miércoles, con apenas un alza del 0,02%, hasta alcanzar los 15.166,2 puntos, con la atención de los inversores ya puesta en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que concluye este miércoles.

Durante la jornada de hoy se ha conocido que la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) se situó en el mes de julio en 1,68 billones de euros en términos absolutos, moderando su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) al 102,3%, lo que supone un descenso de 1,9 puntos porcentuales respecto a un año antes.

Asimismo, Eurostat ha publicado que la inflación de la zona euro fue del 2% en el mes de agosto, sin cambios respecto a julio y dos décimas menos que un año antes.

En el ámbito empresarial, el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea una prórroga para mandar la información solicitada en el marco del expediente de infracción abierto el pasado mes de julio por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell.

De esta forma, entre los valores que más subían en la media sesión estaban Inditex (+1,65%), IAG (+1,37%), Acciona Energía (+1,09%), Ferrovial (+0,87%) y Acciona (+0,72%).

Del lado contrario, destacaban Solaria (-2,13%), Banco Sabadell (-2,12%), ArcelorMittal (-1,33%), Repsol (-1,21%), Unicaja (-1,19%) y Fluidra (-0,89%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos era mixta. París también se mantenía sin cambios, mientras que Milán se dejaba un 0,83%. Fráncfort subía un 0,11% y Londres, un 0,22%.

El barril de Brent alcanzaba los US$67,99, un 0,70% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotizaba en la media sesión en los US$64,06 un 0,71% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español alcanzaba el 3,242% en la media sesión, por debajo del 3,249% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo repuntaba hasta los 56,1 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,27% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1835 dólares por cada euro.