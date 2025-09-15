Estados Unidos.- El Ibex 35 se queda al filo de los 15.400 con la mirada ya puesta en la Fed

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión del lunes en los 15.395,1 puntos, lo que supone un incremento del 0,57% respecto al viernes, arrancando así una semana en la que los inversores estarán pendientes de la reunión de política monetaria que celebrará la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) el miércoles.

A primera hora de este lunes, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunían en Madrid con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamison Greer, para abordar cuestiones de interés comercial bilateral, un encuentro que se celebra en paralelo a las reuniones de negociación comercial entre Estados Unidos y China.

Al término de la reunión, Bessent ha asegurado este lunes que se ha cerrado un acuerdo respecto a la venta de las operaciones estadounidenses de la red social china TikTok, propiedad de Bytedance.

"No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es un asunto entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado", ha señalado Bessent en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Precisamente, este lunes se han conocido varios datos sobre la evolución de la economía china. La producción fabril creció un 5,2% en agosto, mientras que las ventas minoristas avanzaron un 3,4%.

Por otro lado, el crecimiento del PBI de los países miembros del G20, del cual España no forma parte, se aceleró en el segundo trimestre al 0,9% respecto de los tres meses anteriores, cuando la expansión fue del 0,7%, según ha informado este lunes de forma preliminar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Al terminar la sesión, Unicaja ha sido el valor más alcista (+1,93%), por encima de Puig (+1,92%), CaixaBank (+1,51%), Banco Santander (+1,41%) y ACS (+1,31%).

Del lado contrario, Aena ha caído un 1,29%, por delante de Mapfre (-1,28%), Logista (-1,10%), Cellnex (-1,08%), Rovi (-1,07%).

La evolución del resto de principales bolsas europeas ha sido similar este lunes, salvo Londres, que ha caído un 0,07%. París ha subido un 0,92%; Fráncfort, un 0,21%; y Milán, un 1,14%.

El barril de Brent se situaba en los US$67,42 al cierre de la sesión europea, un 0,66% más, mientras que el WTI alcanzaba los US$63,27, un 0,93% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,245%, frente al 3,289% del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana ha caído a 55,4 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,33% frente al dólar, has cruzarse en un tipo de cambio de US$1,1773 por cada euro.