Estados Unidos.- El Ibex 35 sube un 0,3% en la apertura pese al castigo arancelario de Trump a las farmacéuticas

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una subida del 0,32%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a conquistar la cota psicológica de los 15.200 enteros y situarse en los 15.201,8 puntos hacia las 9.00 horas, tras el castigo arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las empresas farmacéuticas, entre otras medidas.

En concreto, el mandatario estadounidense anunció ayer la imposición de nuevos aranceles a partir del próximo miércoles, 1 de octubre, entre los que figuran un gravamen del 100% a los medicamentos de marca o patentados, del 25% a los camiones pesados de fabricación extranjera, del 50% a los muebles de cocina, tocadores de baño y artículos relacionados, y del 30% a los muebles tapizados.

En el terreno empresarial español, Duro Felguera comunicó este jueves, con el mercado ya cerrado, que ha alcanzado un principio de acuerdo con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y accionistas de control, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, cuya efectividad está pendiente de la obtención de las autorizaciones correspondientes.

Bajo el plano 'macro', la economía española creció un 0,8% en el segundo trimestre del año, dos décimas más que en el trimestre anterior y una décima más que el dato avanzado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de julio.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban ArcelorMittal (+3,46%), Indra (+1,23%), Acciona Energía (+0,99%) y BBVA, con un avance del 0,96%.

En el lado negativo se situaban Aena, cuyos títulos cedían un 2,15% en la apertura, y Rovi, que presentaba un descenso del 0,53%.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, París, Milán y Fráncfort subían un 0,6%, un 0,53% y un 0,32%, respectivamente, mientras que el selectivo de Londres amanecía plano (-0,01%).

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,17% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los US$69,54, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía un 0,37%, hasta los US$65,22.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1676 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,326%.