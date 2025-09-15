LA NACION

Estados Unidos: El Ibex 35 sube un 0,46% en la media sesión y apunta a los 15.400 puntos

Estados Unidos. El Ibex 35 sube un 0,46% en la media sesión y apunta a los 15.400 puntos.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bola de valores; Bolsa de comercio; Buenos AIres; Economía
Estados Unidos: El Ibex 35 sube un 0,46% en la media sesión y apunta a los 15.400 puntosANIBAL GRECO

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ibex 35 cotizaba con una subida del 0,46% en la media sesión de este lunes, hasta situarse en los 1377,9 puntos, arrancando así una semana en la que los inversores estarán pendientes de la reunión de política monetaria que celebrará la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) el miércoles.

A primera hora de este lunes, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunían en Madrid con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamison Greer, para abordar cuestiones de interés comercial bilateral, un encuentro que se celebra en paralelo a las reuniones de negociación comercial entre Estados Unidos y China.

Precisamente, este lunes se han conocido varios datos sobre la evolución de la economía china. La producción fabril creció un 5,2% en agosto, mientras que las ventas minoristas avanzaron un 3,4%.

En este contexto, Indra era el principal valor alcista del selectivo (+1,59%), por delante de Repsol (+1,37%), Puig (+1,30%), Banco Santander (+1,28%) y Unicaja (+1,01%).

Del lado contrario, Banco Sabadell caía un 1,01%; Rovi, un 0,99%; Aena, un 0,60%; y Telefónica, un 0,57%.

La evolución del Ibex 35 era similar en el resto de principales bolsas europeas salvo Londres, que cedía un 0,09%. París subía un 0,91%; Fráncfort, un 0,18%; y Milán, un 0,76%.

El barril de Brent alcanzaba los US$67,29 en la media sesión, un 0,45% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los US$63,02, un 0,53% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,247%, frente al 3,289% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana era de 55,5 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,15% frente al dólar en la media sesión, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1751 dólares por cada euro.

LA NACION
Más leídas
  1. Más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas
    1

    Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas

  2. El elogio de Barbie Simons al físico de Colapinto que descolocó en vivo a Pampita
    2

    Barbie Simons elogió el físico de Franco Colapinto y Pampita tuvo una desopilante reacción: “Es un bebé”

  3. Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno
    3

    “Parece un chiste”: Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno

  4. De Pedro Pascal a Jenna Ortega y Sydney Sweeney: los mejores looks de la alfombra roja
    4

    Premios Emmy 2025: los mejores looks de la alfombra roja

Cargando banners ...