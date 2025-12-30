Estados Unidos.- El Ibex 35 sube un 0,5% al mediodía y marca nuevos máximos al filo de los 17.300 puntos

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ibex 35 registraba al mediodía de este martes un avance de un 0,5%, hasta situarse en los 17.282,5 puntos, en una jornada marcada por la publicación del dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) en España y de las actas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

El selectivo cotizaba así en nuevos máximos históricos a sólo un día de cerrar el presente ejercicio, en el que acumula una revalorización de un 49%, mientras que en el cómputo de diciembre sube un 5,6%.

Cabe destacar que la sesión de hoy se desarrollará con normalidad, mientras que mañana, 31 de diciembre, solo habrá una sesión parcial y el 1 de enero los mercados permanecerán cerrados.

Bajo el plano 'macro' nacional, el IPC recortó su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la bajada de los precios de los carburantes, según los datos avanzados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2025, de media, la inflación general española cierra en el 2,7%, una décima inferior a la del 2024.

Dentro de la agenda internacional, esta tarde se conocerán las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

"No deberían en cualquier caso aportar grandes novedades tras cumplir con el guion esperado, el de recortar tipos hasta el 3,5-3,75%, y anunciar la compra de letras del Tesoro para garantizar la suficiente liquidez al sistema", han valorado al respecto los expertos de Banca March.

"El mercado está más pendiente de novedades en torno a la sustitución de Powell al frente de la Fed", han hilvanado para a su vez señalar que el otro frente principal de los mercados proviene de la geopolítica y de conflictos como el de Ucrania y Rusia.

En el tramo medio de la negociación, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Acerinox (+2,35%), Unicaja (+1,53%), Banco Sabadell (+1,17%), Santander (+1,12%), CaixaBank (+0,92%), BBVA (+0,88%) y Bankinter (+0,78%). Por el contrario, entre los descensos destacaban IAG (-0,59%) y Fluidra (-0,5%).

Las principales bolsas europeas registraban avances al mediodía: París sumaba un 0,29%; Fráncfort un 0,33%; Londres un 0,38% y Milán un 0,85%.

A la misma hora, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, se elevaba un 0,37%, hasta situarse en US$62,17, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se apreciaba un 0,34%, hasta los US$58,28.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1771 'billetes verdes', sin apenas variación respecto a la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se situaba en el 3,269% tras sumar dos puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 42 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy repuntaba un 1,23%, hasta rozar los US$4.400, mientras que el bitcoin se impulsaba un 0,67%, hasta los US$87.800.