Estados Unidos.- El índice preferido por la Fed para medir la inflación repuntó una décima en septiembre, hasta el 2,8%

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística escogida por la Reserva Federal (Fed) para monitorizar la inflación, repuntó una décima en septiembre al 2,8% interanual, según ha revelado este viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el noveno mes de 2025 con un incremento del 2,8%, una décima menos. De su lado, el importe de los alimentos creció un 2,4% y la factura energética se encareció un 2,7%.

En tasas mensuales, el índice general de inflación se anotó un avance del 0,3% y la subyacente arrojó una lectura del 0,2%, idénticas cifras que el mes anterior.

Para hacer frente al alza de precios, la Fed subió once veces consecutivas los tipos de interés a partir de marzo de 2022, aunque detuvo dicho ciclo en julio de 2023 después de llevarlos al rango objetivo de entre el 5,25% y el 5,5%.

En su reunión del 29 de octubre, la Fed optó por bajar el precio del dinero en 25 puntos básicos, hasta el 3,75% y 4%, igual que ya hizo en septiembre después de haber mantenido la tasa de referencia intacta durante cinco citas consecutivas. Sin embargo, subrayó que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas seguían siendo "altas".