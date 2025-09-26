LA NACION

Estados Unidos.- El índice preferido por la Fed para medir la inflación sube una décima en agosto, hasta el 2,7% interanual

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística escogida por la Reserva Federal (Fed) para monitorizar la inflación, repuntó una décima en agosto al 2,7% interanual, según ha revelado este viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el octavo mes de 2025 con un incremento del 2,9%, sin cambios.

De su lado, el importe de los alimentos creció un 2,2% y la factura energética se abarató un 0,1%.

En tasas mensuales, el índice general de inflación se anotó un avance del 0,3% y la subyacente arrojó una lectura del 0,2%, idénticas cifras que el mes anterior.

Para hacer frente al alza de precios, la Fed subió once veces consecutivas los tipos de interés a partir de marzo de 2022, aunque detuvo dicho ciclo en julio de 2023 después de llevarlos al rango objetivo de entre el 5,25% y el 5,5%.

En su reunión del 17 de septiembre, la Fed optó por bajar el precio del dinero en 25 puntos básicos, hasta el 4% y 4,25%, después de haber mantenido la tasa de referencia intacta durante cinco citas consecutivas. Sin embargo, subrayó que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas seguían siendo "altas".

