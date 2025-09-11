Estados Unidos: El IPC de Estados Unidos repunta dos décimas en agosto, al 2,9%, pero la subyacente se estanca en el 3,1%

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos se situó en agosto en el 2,9% interanual, lo que implica una aceleración de dos décimas desde el registro del mes anterior, según ha informado este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. De su lado, el índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el octavo mes de 2025 con un incremento del 3,1%, sin cambios y mayor marca desde febrero. En este sentido, los víveres se encarecieron un 3,2%, mientras que los productos energéticos fueron en agosto un 0,2% más caros que doce meses atrás.

En métricas mensuales, la variable general del IPC repuntó al 0,4% frente al avance previo de dos décimas, al tiempo que la subyacente se estancó en el 0,3%, idéntica cifra que en julio. La lectura de agosto podría condicionar la normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ya que se encuentra haciendo equilibrismos entre atajar el problema de la inflación o la ralentización del mercado laboral.