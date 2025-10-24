Estados Unidos: El IPC general y subyacente de EEUU convergen en el 3% tras subir y bajar una décima, respectivamente

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se situó en septiembre en el 3% interanual, lo que implica una aceleración de una décima desde el registro del mes anterior, según ha informado este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

De su lado, el índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el noveno mes de 2025 con un incremento del 3%, una décima menos y menor marca desde julio.

En este sentido, los víveres se encarecieron un 3,1%, mientras que los productos energéticos fueron en septiembre un 2,8% más caros que doce meses atrás.

En métricas mensuales, la variable general del IPC se moderó al 0,3% frente al avance previo de cuatro décimas, al tiempo que la subyacente cayó al 0,2%, una décima menos que en agosto.

La lectura de septiembre, publicada con retraso por el 'cierre' del Gobierno en EEUU, podría condicionar la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que ya se encuentra haciendo equilibrismos entre atajar el problema de la inflación o la ralentización del mercado laboral.