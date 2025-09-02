Estados Unidos.- El oro alcanza un nuevo récord con US$3508,54 por la judicialización de aranceles y la bajada de tipos

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

La cotización de la onza de oro ha conquistado este martes un nuevo máximo histórico a cuenta de la incertidumbre desatada por el fallo de un tribunal federal de Estados Unidos que declaró ilegales la mayor parte de los aranceles impuestos por Donald Trump, así como por las perspectivas de bajadas de tipos de interés. Así, el oro llegaba a subir en la sesión asiática hasta un récord de US$3508,54 (3014,51 euros). No obstante, el metal precioso deshizo posiciones posteriormente para quedarse en los US$3477,13 (2987,52 euros) sobre las 11.15 hora peninsular española, apenas un 0,02% más que ayer. En lo que va de año, la onza se ha revalorizado más de un 39%.

Estas últimas ganancias obedecen al nerviosismo de los inversores con la decisión de la Justicia estadounidense que constató la ilegalidad de los gravámenes comerciales defendidos por Trump, incluso pese a que los haya mantenido vigentes hasta mediados de octubre. La Casa Blanca ya ha adelantado que recurrirá al Tribunal Supremo. Además, los mercados aguardan a que la Reserva Federal (Fed) recorte los tipos de interés el próximo 17 de septiembre en 25 puntos básicos, tal y como se desprende del índice CME Fedwatch, que apuesta por esta opción con un 89,8% de probabilidades frente a un 10,2% de que se mantengan en el rango objetivo actual del 4,25% al 4,50%.