Estados Unidos.- El oro supera por primera vez la barrera de los US$4.400

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - La cotización del oro al contado registraba fuertes subidas en la apertura del lunes y lograba superar por primera vez el umbral de los US$4.400 por onza, estableciendo así un nuevo máximo histórico a punto de cerrar el que ha sido el mejor año para este activo refugio desde 1979, con una revalorización acumulada de casi el 70%, ante las perspectivas de nuevas bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos y la persistente inestabilidad geopolítica. En concreto, la cotización del oro al contado llegaba a alcanzar un máximo de US$4.420,35, con una subida del 1,9% respecto del último cierre. De este modo, el precio de la onza de oro acumula en lo que va de año una revalorización del 69%. Además del oro, el precio de la plata aceleraba este lunes su particular rally con una subida del 3% respecto de la sesión anterior, hasta alcanzar un nuevo récord de US$69,515 por onza. En 2025, el precio de la plata acumula un alza de alrededor del 138%. La perspectiva de nuevos recortes de tipos por parte de la Fed en 2026, especialmente después de que el dato de inflación del 2,7% en noviembre fuera mucho mejor de lo esperado, empuja a la baja la cotización del dólar frente a las principales monedas, abaratando así la compra de oro por inversores no estadounidenses.