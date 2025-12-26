Estados Unidos.- El oro y la plata marcan nuevos máximos históricos

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - La cotización del oro y la plata prosigue su escalada este viernes, festivo en la mayor parte del Viejo Continente, impulsados por las compras de bancos centrales, las tensiones geopolíticas y la perspectiva de más bajadas de tipos en Estados Unidos, lo que debilita al dólar en sus cruces con las principales monedas e incentiva la compra de metales preciosos y materias primas básicas. En el caso del oro al contado, que el pasado miércoles superaba por primera vez el umbral de los US$4.500 por onza, en la sesión del viernes seguía escalando a nuevos máximos y llegaba a cotizar a un precio récord de US$4.531,24, con una revalorización diaria de más del 1% y acumulando así una subida superior al 72% en lo que va de año. Además del oro, el precio de la plata aceleraba su particular 'rally' con una subida superior al 5% respecto de la sesión anterior, hasta alcanzar un nuevo récord de US$75.485 por onza, con lo que su precio sube ya alrededor de un 150% en 2025. De su lado, los futuros del platino llegaban a anotarse una subida de más del 10%, alcanzando un máximo intradía de US$2.475,85. La revalorización del metal en lo que va de año ronda así el 170%.