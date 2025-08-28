LA NACION

Estados Unidos: el PBI de EE.UU. remonta en el segundo trimestre al crecer un 0,8% frente al retroceso previo del 0,1%

Estados Unidos.- El PBI de EE.UU. remonta en el segundo trimestre al crecer un 0,8% frente al...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Estados Unidos: el PBI de EE.UU. remonta en el segundo trimestre al crecer un 0,8% frente al...
Estados Unidos: el PBI de EE.UU. remonta en el segundo trimestre al crecer un 0,8% frente al...

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 0,8% en el segundo trimestre frente a los primeros tres meses de 2025, cuando se contrajo un 0,1%, según se desprende de la segunda estimación publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. En cifras anualizadas, el avance fue del 3,3%, lo que contrasta con el retroceso del 0,5% observado a principios de año. Esto supone despegarse de la primera caída registrada en el PIB estadounidense desde el inicio de 2022, cuando bajó un 1% anualizado.

"El aumento del PIB real en el segundo trimestre fue producto, principalmente, de una disminución de las importaciones, que se restan del cálculo del PIB, y del incremento del consumo. Estos movimientos se vieron parcialmente compensados por la caída de la inversión y las exportaciones", ha explicado el documento.

En comparación con el primer trimestre, la salida de 'números rojos' se explica por las menores importaciones y por la aceleración del gasto de los consumidores. Sin embargo, la inversión sí se redujo.

LA NACION
Más leídas
  1. Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
    1

    Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas

  2. Carlos Alcaraz: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público
    2

    Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público

  3. Todos lo saben, nadie los para: Messi-Alba-Messi y otro golazo (y una calesita del 10 en el área)
    3

    Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista

  4. El impactante video con IA que publicó el gobierno de Tokio para concientizar sobre una eventual erupción del Monte Fuji
    4

    El impactante video con inteligencia artificial difundido por el gobierno de Tokio para alertar sobre una posible erupción del Monte Fuji

Cargando banners ...