Estados Unidos.- El Pleno de Sevilla pide abrir el aeropuerto 24 horas para "salvar el escollo" de la conexión con Estados Unidos

SEVILLA, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado la propuesta del PP para ampliar el horario del aeropuerto de Sevilla a las 24 horas al día, una iniciativa sustentada en el "notable incremento" de pasajeros, en la necesidad de ampliar de la zona de mercancías para abastecer al aeródromo, dado que "mueve once millones de kilos de carga", y fomentar la conexión directa con Estados Unidos.

El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, que ha sido quien ha defendido la moción, ha esgrimido que la ampliación horaria es fundamental para la anhelada conexión aérea con el citado país norteamericano, más aún tras el reciente protocolo firmado al respecto con el tejido empresarial, y "salvar así el escollo" que imposibilita hasta el momento la puesta en marcha de esa ruta directa.

Bueno ha insistido en la idea de que el aeródromo necesita ser más competitivo porque los datos avalan que "va como un tiro" y se ha mostrado convencido de que se establecerán nuevas conexiones internacionales; para ello ha puesto como ejemplo el anuncio este mismo jueves, horas antes de la presentación de esta propuesta, de una nueva ruta con Belgrado, que operará la aerolínea Air Serbia, a partir de septiembre de 2026.

El concejal socialista Francisco Páez se ha mostrado favorable con dicha propuesta, si bien ha pedido al Gobierno local que "sean valientes" también con la Junta de Andalucía cuando haya que hacer reclamaciones al Gobierno autonómico en cualquier ámbito que beneficie a la ciudad, "como la ampliación horaria del metro".

Desde Vox han mostrado su apoyo a la iniciativa para atraer a un "turismo de calidad" y conseguir los ansiados vuelos con Estados Unidos, al tiempo que han criticado al Gobierno de España por permitir que el aeropuerto de Málaga "sí abra las 24 horas y, sin embargo, no se contemple esa medida en Sevilla". Críticas que ha personalizado en el ministro de Transportes, Óscar Puente, "más preocupado en provocar en redes sociales que en las infraestructuras que requiere nuestra ciudad", ha afirmado Fernando Rodríguez Galisteo.

Por último, la coalición de izquierdas de Podemos e IU ha recordado que Sevilla "ya pudo tener esa ruta con Nueva York, pero la Junta decidió llevársela a Málaga". En opinión de Ismael Sánchez, la moción es "propaganda y venta de humo" y se ha traído al Pleno como "un elemento más de confrontación con el Gobierno", puesto que el aeropuerto, "cuando ha sido necesario por la celebración de algún evento, ha estado abierto las 24 horas", ha añadido el concejal de Izquierda Unida y portavoz adjunto de la coalición.

Para el PP, la moción se fundamenta, además, en el notable incremento tanto en número de pasajeros, más de un millón con respecto el año pasado, como en la facturación de mercancías, posicionándose como uno de los aeropuertos de mayor crecimiento del país. "Todo ello, a pesar de no tener abierta la terminal ininterrumpidamente durante las 24 horas del día".

A juicio de la formación, esta limitación horaria supone un "freno importante" a la expansión del tráfico aéreo, restringe la capacidad del aeropuerto para atraer nuevas rutas y compañías y dificulta la planificación operativa de vuelos chárter, sanitarios, de emergencia o de mantenimiento".

Por todo ello, desde el PP instan a Aena y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a establecer las medidas necesarias para garantizar la apertura del Aeropuerto de Sevilla durante todo el día y solicitan un informe técnico actualizado sobre las necesidades operativas, de personal, de navegación aérea y de seguridad que permitirían la implementación del horario ininterrumpido.