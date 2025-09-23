Estados Unidos: el PMI de Estados Unidos se desacelera en septiembre, al igual que los precios de venta al público

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se desaceleró en septiembre hasta los 53,6 puntos desde los 54,6 enteros registrados en agosto, según ha desvelado S&P Global este martes en lectura provisional. El informe ha constatado que la actividad se ralentizó por segundo mes consecutivo a cuenta de un menor incremento de la demanda. Tanto la industria como los servicios se anotaron mejoras, aunque fueron más contenidas que en agosto. La creación de empleo también se moderó.

Después, las empresas volvieron a citar los aranceles como la causa principal del "fuerte aumento de los costes", aunque la atonía de la demanda y la "dura competencia" limitaron la capacidad de estas para trasladar dicho encarecimiento a los precios de venta, que se elevaron al menor ritmo desde abril. Unas ventas menos dinámicas de lo esperado también contribuyeron al mayor alza en los niveles de existencias de productos manufacturados pendientes de venta en la historia del informe de S&P.

Sin embargo, la confianza empresarial en las perspectivas futuras repuntó, lo que fue fruto, en parte, de la esperanza de que las bajadas de tipos de interés ayude a compensar algunos de los efectos negativos de los aranceles y la incertidumbre política.

"También se está informando cada vez más sobre un debilitamiento de la demanda, lo que limita el poder de fijación de precios. [...] No obstante, los datos de la encuesta siguen indicando que la inflación al consumo se mantendrá por encima del objetivo del 2% del banco central en los próximos meses", ha explicado el economista jefe del área de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

El analista ha indicado, también, que los datos recabados por la encuesta son congruentes con una mejora anualizada del PBI del 2,2% durante el tercer trimestre. Después, el PMI de servicios cayó en septiembre a mínimos de tres meses con 53,9 puntos desde los 54,5 de agosto. De manera similar, el índice del sector industrial pasó de 53 puntos a 52 enteros.