Estados Unidos.- El PMI de Estados Unidos se enfrió en diciembre a mínimos no vistos desde junio

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se enfrió en diciembre hasta los 53 puntos desde los 54,2 enteros registrados en noviembre, según ha desvelado S&P Global este martes en lectura provisional.

La actividad se desaceleró a mínimos no vistos desde junio tras anotarse, además, el menor incremento de nuevos pedidos en 20 meses.

En este sentido, la demanda de servicios solo creció "modestamente", mientras que la de productos industriales bajó por primera vez en un año.

El informe también dio cuenta de un ligero retroceso en la confianza empresarial a un año vista, lo que contribuyó a una ralentización de la creación de empleo hasta quedarse en niveles "mínimos".

A su vez, las presiones inflacionistas se intensificaron "notablemente", con uno de los aumentos de los precios medios de venta más rápidos desde mediados de 2022. Las compañías repercutieron dicho encarecimiento con la mayor intensidad en algo más de tres años. Muchas firmas citaron los aranceles como la causa.

"Los signos de debilidad también son generalizados, con un estancamiento casi total de los nuevos encargos en el gran sector servicios que vino acompañado de la primera caída de los pedidos industriales en un año", ha explicado el economista jefe del área de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

"Las empresas también han perdido cierta confianza en las perspectivas y han restringido la contratación en diciembre, en consonancia con un entorno empresarial más difícil", ha añadido.

El analista ha indicado, también, que los datos recabados por la encuesta de diciembre son congruentes con una mejora anualizada del PIB trimestral del 2,5%. Después, el PMI de servicios se moderó a 52,9 puntos desde los 54,1 de noviembre. De manera similar, el índice del sector industrial pasó de 52,2 enteros a 51,8.