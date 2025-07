Estados Unidos: El PP admite que el acuerdo entre la UE y EEUU no es el que más le gusta, pero lo ve como un punto de partida

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha admitido este martes que el acuerdo comercial al que han llegado la Unión Europea y Estados Unidos para cerrar el conflicto arancelario no es el que más le gusta a su partido, pero ha dicho que sirve como punto de partida para proseguir con las negociaciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consensuaron el domingo establecer gravámenes del 15% para los productos europeos y que el bloque europeo invierta más de un billón de euros en adquisiciones de energía y armamento. "El acuerdo, efectivamente, no es el que más nos gusta, es evidente", ha dicho Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso. No obstante, la portavoz ha recordado que la propia UE ha dicho que esto es un primer punto que se seguirá negociando y ya se verá hacia dónde va. A renglón seguido, la diputada ha apuntado que, a su juicio, en las negociaciones no se puede decir "sí a todo" a Donald Trump, como asegura que hacen algunos partidos en España -en referencia a Vox-, ni tampoco insultar al presidente norteamericano para hacer unas negociaciones en unas condiciones desfavorables. "Nosotros lo que hemos dicho es diplomacia, equilibrio, utilizar la fuerza de la Unión Europea para llegar a esos acuerdos, y ese es el marco en el que está el Partido Popular", ha zanjado Ester Muñoz.