Estados Unidos.- El precio del petróleo repunta un 2% tras mantener la OPEP+ su estrategia y pendiente de Venezuela

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El precio del barril de petróleo cotizaba este lunes con subidas de alrededor del 2%, después de que los países de la OPEP+, liderados por Arabia Saudí y Rusia, ratificasen su estrategia de pausar la implementación de nuevos incrementos del bombeo de crudo durante el primer trimestre de 2026 y tras la denuncia de Venezuela de que Estados Unidos "pretende apoderarse" de las reservas de petróleo del país, las mayores del planeta.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia para el Viejo Continente, subía alrededor del 1,9% para cotizar en US$63,81, mientras que la variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EE. UU., se encarecía casi un 2% para alcanzar los US$59,98.

En la reunión telemática celebrada este domingo, Arabia Saudí, Rusia, Irak, EAU, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, los ocho países de la OPEP+ que anunciaron ajustes voluntarios adicionales en abril y noviembre de 2023, reafirmaron la decisión de principios de noviembre de pausar los incrementos de producción en enero, febrero y marzo de 2026 debido a la estacionalidad del mercado petrolero.

Asimismo, estos ocho países reiteraron que los 1,65 millones de barriles diarios podrían ser devueltos parcial o totalmente, sujeto a la evolución de las condiciones del mercado y de forma gradual.

De este modo, el grupo de países de la OPEP+ volverán a reunirse el 4 de enero de 2026 para revisar las condiciones del mercado.

Además de la decisión de la OPEP+, este domingo el Gobierno venezolano denunció que Estados Unidos "pretende apoderarse" de las reservas de petróleo del país, las mayores del planeta.

"Venezuela denuncia formalmente que el Gobierno de los Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza. Esta pretensión es contraria a la convivencia pacífica entre las naciones y pone en peligro la producción petrolera venezolana y el mercado mundial", declaró Delcy Rodríguez.

En particular, Caracas señaló que Estados Unidos "ha desplegado más de 14 buques y 15.000 efectivos militares" en la región del Caribe y que estas fuerzas han realizado más de 20 bombardeos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico "dando como resultados el asesinato de 80 personas".

Trump declaró el sábado que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", anunció el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.