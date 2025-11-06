Estados Unidos.- El programa de voluntariado para Los Ángeles 2028 quiere "algo significativo, memorable e impactante"

LA NACION

MADRID, 6 nov. 2025 (Europa Press) -

El programa de voluntariado para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles (Estados Unidos) se ha iniciado este jueves con el objetivo de "formar parte de algo significativo, memorable e impactante" y también de "apoyar a la comunidad local desde 2025 hasta ser anfitriones del mundo en 2028".

"Ahora es el momento de registrar tu interés y formar parte del equipo que lo hace posible. El Programa de Voluntariado LA28 ofrece dos emocionantes maneras de participar: colaborar como voluntario en la comunidad desde ahora y ser voluntario durante los Juegos Olímpicos de 2028. Ambas son oportunidades para contribuir a algo más grande, tanto aquí en Los Ángeles como a nivel mundial", indicaron los organizadores.

"Desde las gradas hasta las calles, desde cada barrio hasta cada sede, los voluntarios serán el alma de los Juegos LA28. Al apoyar a la comunidad local desde 2025 hasta ser anfitriones del mundo en 2028, esta es tu oportunidad de formar parte de algo significativo, memorable e impactante", subrayó el comunicado oficial de los organizadores.

"¡Únete a miles de angelinos y aficionados de todo el mundo mientras creamos juntos la energía, los recuerdos y la magia de los Juegos!", zanjó la misma nota de prensa, haciendo un llamamiento para invitar a amigos y familiares a que se registren en la página web del voluntariado.

