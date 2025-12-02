Estados Unidos.- El secretario del Tesoro de EEUU alaba que Santander haya cortado el crédito a Gunvor

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha alabado que Banco Santander haya finalizado las líneas de financiación con Gunvor, empresa acusada por Washington de ser un "títere del Kremlin".

"Santander ha marcado bien la pauta retirando sus líneas de crédito con Gunvor. El presidente Trump es el presidente de la paz, y el Tesoro de Estados Unidos seguirá apoyando sus esfuerzos para acabar guerras innecesarias y la violencia sin sentido", ha indicado Bessent en su perfil oficial de la red social X, conocida como Twitter antes de ser adquirida por Elon Musk y sus socios.

Este mismo lunes, el presidente y consejero delegado de Gunvor, Torbjörn Törnqvist, informó de que venderá su participación mayoritaria en la compañía a un grupo de directivos y será reemplazado al frente de la misma por el estadounidense Gary Pedersen.

La empresa comercializadora de energía y materias primas fue fundada hace 25 años por Törnqvist junto al ruso Gennady Timchenko. Este último le vendió la participación a su socio en 2014.

Así las cosas, un grupo de actuales altos cargos de Gunvor comprará la participación de alrededor del 85% en manos del accionista mayoritario.

El Departamento del Tesoro de EEUU acusó a principios de noviembre a Gunvor de ser un "títere del Kremlin", después de que la empresa llegara días antes a un acuerdo para adquirir Lukoil International, filial propietaria de los activos de Lukoil fuera de Rusia, tras las restricciones a la actividad de la rusa impuestas por Washington, lo que provocó el inmediato descarrilamiento de la operación.

Asimismo, la compañía con sede en Suiza implementará una serie de cambios en su consejo de administración y en el comité ejecutivo, que ahora excluyen a los miembros de la familia Törnqvist o a sus representantes.