Estados Unidos: el secretario del Tesoro de EEUU se reúne con Cuerpo y Albares para abordar las relaciones comerciales

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se encuentran reunidos en Madrid con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamison Greer, para abordar cuestiones de interés comercial bilateral, según han informado a Europa Press en fuentes gubernamentales. Dicho encuentro se está celebrando en la sede del Ministerio de Exteriores, en el Palacio de Viana, y a él también asiste el secretario de Estado y director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha.

Esta reunión se celebra en paralelo a las reuniones de negociación comercial entre Estados Unidos y China. El secretario de Tesoro de Estados Unidos arrancó el pasado viernes una visita a Europa que también incluye una parada en el Reino Unido, según informó la Casa Blanca en un comunicado. Durante su paso por Madrid, Bessent se reunirá con altos representantes chinos, incluido el viceprimer ministro He Lifeng. En dicha cita, Bessent abordará cuestiones de "seguridad nacional, económica y asuntos comerciales de interés mutuo" para ambas superpotencias, como la lucha contra el blanqueo de capitales o la red social TikTok.

Tras su visita a España, Bessent se dirigirá al Reino Unido para verse en Londres con colegas en el Ejecutivo de Keir Starmer y miembros del sector empresarial británico. Posteriormente, se sumará a la visita de Estado oficial del presidente Donald Trump al rey Carlos III.