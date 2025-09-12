Estados Unidos: el secretario del Tesoro de EE.UU. se reunirá en Madrid con homólogos españoles y representantes chinos

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, visitará España este viernes en el marco de una visita a Europa que también incluye una parada en el Reino Unido, según informó el jueves la Casa Blanca en un comunicado. Durante su paso por Madrid, Bessent se reunirá con sus homólogos del Gobierno para abordar el estado de las relaciones actuales entre ambos países, que se han visto recientemente empañadas por las reticencias de Moncloa de invertir en Defensa el 5% del PBI conforme a lo acordado en la OTAN o por la posición española sobre la guerra en Gaza. Por otra parte, el responsable de las cuentas públicas norteamericanas se encontrará en Madrid con altos representantes chinos, incluido el viceprimer ministro He Lifeng. En dicha cita, Bessent abordará cuestiones de "seguridad nacional, económica y asuntos comerciales de interés mutuo" para ambas superpotencias, como la lucha contra el blanqueo de capitales o la red social TikTok.

El diario oficialista 'Global Times' ha indicado que dichas conversaciones con representantes chinos se basarán "en el respeto mutuo" e irán desde las operaciones de TikTok en EE.UU. hasta la forma de crear un entorno "abierto, justo y no discriminatorio" que sea propicio para los negocios. Todo, con la vista puesta en fomentar unas relaciones económicas "estables, sanas y sostenibles" entre Pekín y Washington. Tras su visita a España, Bessent se dirigirá al Reino Unido para verse en Londres con colegas en el Ejecutivo de Keir Starmer y miembros del sector empresarial británico. Posteriormente, se sumará a la visita de Estado oficial del presidente Donald Trump al rey Carlos III.