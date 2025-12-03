Estados Unidos.- El sector privado de Estados Unidos destruyó 32.000 empleos en noviembre, según ADP

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El sector privado de Estados Unidos destruyó 32.000 puestos de trabajo durante el pasado mes de noviembre frente a los 47.000 empleos creados en octubre, según ha comunicado este miércoles la consultora ADP.

La encuesta ha constatado la sintonía entre el sector productor de bienes y el de servicios, ya que el primero eliminó 19.000 puestos y el segundo 13.000 durante el undécimo mes del año. En concreto, la industria perdió 18.000.

La contratación en noviembre fue especialmente débil en la industria, los servicios profesionales y empresariales, el sector de la información y la construcción.

Atendiendo al tamaño de las empresas, las grandes compañías (más de 500 trabajadores) generaron 39.000 puestos, al tiempo que las medianas (50-499) aportaron 51.000 y las pequeñas (49 o menos) suprimieron 120.000.

"La contratación ha sido irregular últimamente, ya que los empleadores se enfrentan a unos consumidores cautelosos y a un entorno macro incierto. Aunque la desaceleración de noviembre fue generalizada, estuvo liderada por un retroceso entre las pequeñas empresas", ha explicado la economista jefe de ADP, Nela Richardson.

Los salarios avanzaron un 4,4%, una décima menos que el mes anterior. De su lado, las nóminas se revalorizaron por encima de la media en todas las compañías, excepto en las pequeñas de 20 a 49 trabajadores (4%) y en las microempresas de 1 a 19 trabajadores (2,5%).