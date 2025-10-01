Estados Unidos: el sector privado de Estados Unidos profundiza su caída en septiembre al destruir 32.000 empleos, según ADP

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) - El sector privado de Estados Unidos destruyó 32.000 puestos de trabajo durante el pasado mes de septiembre, una cifra superior a los 3000 empleos que también destruyó en agosto, según ha comunicado este miércoles la consultora ADP. La encuesta ha constatado la sintonía entre el sector productor de bienes y el de servicios, ya que el primero eliminó 3000 puestos y el segundo 28.000 durante el noveno mes del año. La industria destruyó 2000 empleos. Atendiendo al tamaño de las empresas, las grandes compañías (más de 500 trabajadores) generaron 33.000 puestos, al tiempo que las medianas (50-499) suprimieron 20.000 y las pequeñas (49 o menos) 40.000. "A pesar del fuerte crecimiento económico que observamos en el segundo trimestre, los datos publicados este mes confirman lo que hemos estado viendo en el mercado laboral: que los empleadores estadounidenses se han mostrado cautelosos a la hora de contratar personal", ha explicado la economista jefe de ADP, Nela Richardson. Los salarios avanzaron un 4,5%, una décima más. De su lado, las nóminas se revalorizaron por encima de la media en todas las compañías, excepto en las pequeñas de 20 a 49 trabajadores (4%) y en las microempresas de 1 a 19 trabajadores (2,7%).