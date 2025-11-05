Estados Unidos.- El sector privado de Estados Unidos vuelve a crear empleo en octubre tras generar 42.000 puestos de trabajo

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - El sector privado de Estados Unidos creó 42.000 puestos de trabajo durante el pasado mes de octubre frente a los 29.000 empleos destruidos en septiembre, según ha comunicado este miércoles la consultora ADP. La encuesta ha constatado la sintonía entre el sector productor de bienes y el de servicios, ya que el primero aportó 9.000 nuevos puestos y el segundo 33.000 durante el décimo mes del año. Sin embargo, la industria perdió 3.000. La educación y la sanidad, así como el comercio, el transporte y los servicios públicos lideraron el crecimiento del empleo. Por el contrario, las compañías norteamericanas ajustaron plantillas por tercer mes consecutivo en los servicios profesionales, la información y el ocio y la hostelería. Atendiendo al tamaño de las empresas, las grandes compañías (más de 500 trabajadores) generaron 73.000 puestos, al tiempo que las medianas (50-499) suprimieron 21.000 y las pequeñas (49 o menos) 10.000. "Los empleadores privados crearon empleo en octubre por primera vez desde julio, pero la contratación fue modesta en comparación con lo que informamos a principios de este año. Mientras tanto, el crecimiento salarial se ha mantenido prácticamente estable durante más de un año, lo que indica que los cambios en la oferta y la demanda están equilibrados", ha explicado la economista jefe de ADP, Nela Richardson. Los salarios avanzaron un 4,5%, idéntica cantidad a la del mes anterior. De su lado, las nóminas se revalorizaron por encima de la media en todas las compañías, excepto en las pequeñas de 20 a 49 trabajadores (4,1%) y en las microempresas de 1 a 19 trabajadores (2,5%).