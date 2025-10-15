Estados Unidos.- El Senado de EEUU rechaza de nuevo el proyecto de financiación del Gobierno abocado a otra semana de cierre

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Senado de Estados Unidos ha rechazado este martes por octava vez un proyecto de ley de financiación del Gobierno que permitiría su reapertura, provocando de este modo que el cierre afronte su tercera semana y ante la previsión de que se convierta en el segundo más largo de la historia del país norteamericano.

Con 49 votos a favor y 45 en contra, la resolución republicana para dar continuidad a la financiación del Ejecutivo hasta finales de noviembre se ha vuelto a quedar sin apoyos suficientes para lograr la mayoría necesaria, fijada en 60.

A favor de la medida, según ha recogido el portal The Hill, ha votado la mayoría del bloque republicano, al que se han sumado, como habían hecho previamente, la senadora demócrata elegida por Nevada Catherine Cortez Masto y el independiente del estado de Maine Angus King. Por su parte, John Fetterman, demócrata por Pensilvania que también se había posicionado con los republicanos en las últimas dos semanas, no estuvo presente durante la sesión.

En contra del proyecto han votado los demás senadores demócratas, a los que se ha unido, también en línea con su postura en las anteriores ocasiones, el republicano por Kentucky Rand Paul.

Ante el impás en la Cámara Alta, el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, ha lamentado que "los demócratas no estarán satisfechos hasta que las familias de militares y los empleados públicos hagan fila en los bancos de alimentos, visiten prestamistas de día de pago o simplemente carguen a sus tarjetas de crédito artículos de primera necesidad como leche y pan para que se reembolsen con retraso".

Con todo, los demócratas, que han pedido repetidamente una extensión de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) antes de su expiración a finales de año, han insistido en su postura. "No es un problema para arreglarlo más adelante, sino ahora", ha indicado el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, que ha señalado que "los republicanos pueden pensar que pueden resistir hasta la próxima Edad de Hielo, pero se avecina una encrucijada, les guste o no".

"El líder republicano debe trabajar con los demócratas de forma bipartidista para reabrir el Gobierno, tal como lo hicimos cuando aprobamos trece resoluciones de continuidad cuando yo era líder de la mayoría", ha defendido.

Ante el estancamiento de las posiciones en el Senado, el cierre del Gobierno encara su tercera semana y podría convertirse este viernes en el segundo más largo de la historia de Estados Unidos, sólo por detrás del récord de 35 días entre 2018 y 2019, protagonizado por la solicitud de Trump de fondos para el muro en la frontera con México durante su primer mandato en la Casa Blanca.