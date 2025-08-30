Estados Unidos.- El serbio Novak Djokovic bate al inglés Norrie y se mete en octavos del US Open

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

El tenista serbio Novak Djokovic se clasificó este viernes para los octavos de final del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras derrotar al inglés Cameron Norrie en cuatro sets por 6-4, 6-7(4), 6-2 y 6-3. El ganador de 24 'grandes' sigue adelante en Nueva York pese a poca preparación previa y elevó su nivel respecto a sus anteriores partidos, aunque tuvo que ser atendido durante el primer parcial de unas molestias en la espalda que no fueron a más. El de Belgrado acabó con un total de 51 ganadores y tan solo concedió una bola de rotura en todo el encuentro a pesar de cometer seis dobles faltas.

'Nole' llegaba al duelo tras haberse dejado una manga en su choque de tercera ronda, pero esta vez no se dejó sorprender ante el cuartofinalista en Wimbledon. Un 'break' en el séptimo juego le dio el primer set, aunque el británico continuó plantando 'batalla' en la Arthur Ashe. Sin oportunidades al resto, Cameron Norrie logró salvar un peligroso momento de nuevo en el séptimo juego, levantando un 0-40, en lo que fueron las únicas opciones de Djokovic en este segundo parcial. Al final, la 'muerte súbita' tuvo que decidir y el inglés igualó un choque que a partir de ahí dejó de ser igualado pese a que el serbio vio roto por primera vez su servicio al inicio del tercer set.

Fue un espejismo porque el exnúmero uno del mundo aceleró entonces para hacer cuatro juegos seguidos y llevarse con comodidad la manga. Un 'break' tempranero le dio ventaja al serbio en el cuarto y apoyado en su fortaleza al saque, con solo tres puntos perdidos, despachó a Norrie camino de octavos. Djokovic se medirá en esta ronda al alemán Jan-Lennard Struff, que se deshizo del estadounidense Frances Tiafoe (6-4, 6-3 y 7-6) en una jornada donde hubo el adiós del local Ben Shelton, en el camino de Carlos Alcaraz, por una inoportuna lesión en su hombro izquierdo en su duelo con el francés Adrian Mannarino.

El estadounidense Taylor Fritz, finalista el año pasado, tuvo apuros para avanzar ante el suizo Jerome Kym (7-6, 6-7, 6-4 y 6-4), mientras que el cuadro femenino pasó de ronda la bielorrusa Aryna Sabalenka, que derrotó a la canadiense Leylah Fernandez (6-3 y 7-6), y la local Taylor Towsend dio una nueva sorpresa al dejar fuera (7-5 y 6-2) a la rusa Mirra Andreeva, quinta favorita.