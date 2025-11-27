Estados Unidos.- El software Akaio desarrollado por Kyra recibe en EEUU el galardón de CIOReview a 'Mejor Plataforma con IA'

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El software Akaio, desarrollado por Kyra Group, ha recibido en Estados Unidos el galardón de la revista CIOReview a 'Mejor Plataforma con Inteligencia Artificial (IA)'.

Así, tal y como ha indicado la compañía en un comunicado este jueves, dicha plataforma de innovación ha recibido el mencionado premio "después de una exhaustiva evaluación de un jurado compuesto por ejecutivos de nivel C y líderes de la industria como reconocimiento a su reputación y confianza entre sus clientes".

El cofundador y consejero delegado, Juan Manuel Gutiérrez Alcubilla, ha recibido la distinción "con agradecimiento a quienes han hecho posible Akaio y acordándose especialmente de los demás cofundadores".

PENSADA PARA REDEFINIR CÓMO LAS ORGANIZACIONES DESCUBREN NUEVAS IDEAS

Asimismo, el directivo ha aprovechado la ocasión para manifestar que "con Akaio ya existe una plataforma de innovación con IA que en la práctica pone a disposición del usuario la forma de innovar del futuro inminente, de una manera sólida, rápida y asequible", al tiempo que ha resaltado "la importancia de que este reconocimiento provenga de EEUU", ya que las sedes principales de la empresa se encuentran en Boston y Madrid.

De su lado, el jurado ha destacado que "Akaio es una plataforma que convierte la innovación en una disciplina escalable". "La innovación real sigue siendo lenta, inconsistente y, a menudo, costosa", han señalado, para a continuación subrayar que Akaio "busca cerrar esta brecha, ya que está pensada para redefinir cómo las organizaciones descubren nuevas ideas, construyen escenarios futuros e introducen soluciones transformadoras en el mercado".

Al hilo, el jurado ha resaltado que el secreto de Akaio "para ayudar a las empresas a innovar de forma audaz, rápida y rentable es la fórmula de una metodología de innovación probada, datos enriquecidos y conocimiento basado en IA". "Esta fórmula para el éxito ayuda a las empresas a pasar de la idea a la ejecución en semanas, en lugar de meses, y por todo ello es merecedora del presente galardón", han concluido.

En este sentido, Gutiérrez Alcubilla ha manifestado que "a medida que la innovación se convierte en la ventaja competitiva definitoria de la próxima década, Akaio se posiciona en el centro de un cambio global, uno en el que las organizaciones ya no esperan la disrupción, sino que diseñan activamente su futuro".

"El próximo capítulo de la plataforma acelera esta visión con la expansión a nuevos mercados, la evolución de sus motores de IA para ofrecer una previsión predictiva aún más profunda y el fortalecimiento de las conexiones del ecosistema que convierten las ideas en avances reales", ha concluido.