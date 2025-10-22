Estados Unidos.- El Supremo pide a EE.UU. datos de Twitter por la causa contra 'Alvise' por difundir una PCR falsa de Illa

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández ha acordado este miércoles librar una solicitud de cooperación internacional a Estados Unidos para recabar datos de la red social 'X', antes conocida como Twitter, en el marco de la causa que instruye contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias en relación con la difusión de una prueba de COVID falsa del actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, en 2021.

Según consta en la comisión rogatoria, recogida por Europa Press, el instructor ha actuado a petición de la Fiscalía, que le reclamó que solicitara el auxilio a las autoridades judiciales estadounidenses para que le brinden su apoyo para recabar datos de la mencionada red social.

Para Hernández, la medida es oportuna, pertinente y proporcional, porque permite recabar "información relevante" sobre las condiciones personales y temporales en las que se activaron los canales de divulgación de contenidos y documentos presuntamente falsos e injuriosos.

