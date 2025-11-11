Estados Unidos.- El vicepresidente de Santander España apela a una Europa que juegue "en la liga de la innovación"
Estados Unidos.- El vicepresidente de Santander España apela a una Europa que juegue "en la liga de la innovación"
- 1 minuto de lectura'
A CORUÑA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, ha apelado a "jugar en la liga de la innovación" ante el actual contexto internacional y la competencia de Europa con Estados Unidos y China.
Ha sido en la jornada 'Economía gallega y empresa. Evolución, innovación y futuro', promovida por Banco Santander y 'La Voz de Galicia', en la que ha remarcado que España ha crecido "mucho", pero también ha alertado de la competencia que suponen Estados Unidos y China y el hecho de que Europa pueda quedar "un poco empequeñecida".
"Nos podemos convertir en un parque temático en donde la gente venga a visitarnos", ha dicho, para incidir en que debe jugarse "en la liga de la innovación" pero también apostar por el "talento" y por la industria.
"Debemos armarnos con fuerza para liderar la cuarta revolución industrial", ha expuesto con motivo de la jornada promovida en A Coruña con presencia en la inauguración del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
En ella, ha destacado la situación de Galicia. "Lo tiene todo, identidad propia y estabilidad política", ha apostillado para incidir en el apoyo de la entidad bancaria a los empresarios para avanzar en "internacionalización, en la modernización y en el aumento de capital".
- 1
Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
- 2
Entre sollozos, comenzó el jury contra un juez acusado por la desaparición de 144 monedas de oro
- 3
A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa
- 4
El Gobierno evalúa desdoblar las sesiones extraordinarias: en diciembre va por el presupuesto y para febrero envía las reformas