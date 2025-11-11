Estados Unidos.- El vicepresidente de Santander España apela a una Europa que juegue "en la liga de la innovación"

A CORUÑA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, ha apelado a "jugar en la liga de la innovación" ante el actual contexto internacional y la competencia de Europa con Estados Unidos y China.

Ha sido en la jornada 'Economía gallega y empresa. Evolución, innovación y futuro', promovida por Banco Santander y 'La Voz de Galicia', en la que ha remarcado que España ha crecido "mucho", pero también ha alertado de la competencia que suponen Estados Unidos y China y el hecho de que Europa pueda quedar "un poco empequeñecida".

"Nos podemos convertir en un parque temático en donde la gente venga a visitarnos", ha dicho, para incidir en que debe jugarse "en la liga de la innovación" pero también apostar por el "talento" y por la industria.

"Debemos armarnos con fuerza para liderar la cuarta revolución industrial", ha expuesto con motivo de la jornada promovida en A Coruña con presencia en la inauguración del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En ella, ha destacado la situación de Galicia. "Lo tiene todo, identidad propia y estabilidad política", ha apostillado para incidir en el apoyo de la entidad bancaria a los empresarios para avanzar en "internacionalización, en la modernización y en el aumento de capital".