LA NACION

Estados Unidos.- El vicepresidente de Santander España apela a una Europa que juegue "en la liga de la innovación"

Estados Unidos.- El vicepresidente de Santander España apela a una Europa que juegue "en la liga de la innovación"

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Estados Unidos.- El vicepresidente de Santander España apela a una Europa que juegue "en la liga de la innovación"
Estados Unidos.- El vicepresidente de Santander España apela a una Europa que juegue "en la liga de la innovación"

A CORUÑA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, ha apelado a "jugar en la liga de la innovación" ante el actual contexto internacional y la competencia de Europa con Estados Unidos y China.

Ha sido en la jornada 'Economía gallega y empresa. Evolución, innovación y futuro', promovida por Banco Santander y 'La Voz de Galicia', en la que ha remarcado que España ha crecido "mucho", pero también ha alertado de la competencia que suponen Estados Unidos y China y el hecho de que Europa pueda quedar "un poco empequeñecida".

"Nos podemos convertir en un parque temático en donde la gente venga a visitarnos", ha dicho, para incidir en que debe jugarse "en la liga de la innovación" pero también apostar por el "talento" y por la industria.

"Debemos armarnos con fuerza para liderar la cuarta revolución industrial", ha expuesto con motivo de la jornada promovida en A Coruña con presencia en la inauguración del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En ella, ha destacado la situación de Galicia. "Lo tiene todo, identidad propia y estabilidad política", ha apostillado para incidir en el apoyo de la entidad bancaria a los empresarios para avanzar en "internacionalización, en la modernización y en el aumento de capital".

LA NACION
Más leídas
  1. Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
    1

    Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo

  2. Comenzó el jury contra un juez acusado de la desaparición de 144 monedas de oro
    2

    Entre sollozos, comenzó el jury contra un juez acusado por la desaparición de 144 monedas de oro

  3. Se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa
    3

    A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa

  4. El Gobierno desdobla la convocatoria: en diciembre va por el presupuesto y en febrero envía las reformas
    4

    El Gobierno evalúa desdoblar las sesiones extraordinarias: en diciembre va por el presupuesto y para febrero envía las reformas

Cargando banners ...