Estados Unidos elogia el avance de las tropas ucranianas en el noreste del país

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha elogiado este lunes los avances de las tropas ucranianas en el noreste del país que han forzado el repliegue de las fuerzas rusas.

"Claramente hemos visto un avance significativo por parte de los ucranianos, particularmente en el noreste", ha detallado Blinken durante una rueda de prensa, según ha recogido en un comunicado el Departamento de Estado.

Blinken ha sostenido que los resultados de Ucrania en el frente con Rusia son producto del apoyo que brinda Estados Unidos y los aliados occidentales, aunque ha calificado "la extraordinaria valentía y resistencia de los ucranianos" como el "mayor factor que marca la diferencia".

"Ucrania lucha por su patria, por su futuro. Los rusos que están allí no lo están. Ucrania no es de ellos y Ucrania no pertenece a Rusia. Pertenece al pueblo ucraniano, y ese es el mayor factor que marca la diferencia, como he dicho, de lo que estamos viendo ahora", ha agregado el secretario de Estado.

No obstante, Blinken ha recalcado que es "demasiado pronto" para predecir a "dónde va esto". "Los rusos mantienen fuerzas muy importantes en Ucrania, así como equipos, armas y municiones", ha advertido.

El secretario de Estado ha aseverado que las tropas rusas usan indiscriminadamente y no solo contra las Fuerzas Armadas ucranianas --sino también contra civiles e infraestructura civil-- todo su arsenal.

Por este motivo, Estados Unidos, junto a otros países, han asegurado que continuarán haciendo "lo que sea necesario" para apoyar a Ucrania, según Blinken.