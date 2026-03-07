Estados Unidos elude la revisión del Congreso para aprobar la venta de municiones a Israel

Por Kanishka Singh, Ismail Shakil y Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 7 mar (Reuters) - El Gobierno del presidente Trump ha eludido al Congreso de los Estados Unidos utilizando una autoridad de emergencia para acelerar la venta de más de 20.000 bombas a Israel por un valor aproximado de US$650 millones, según informaron dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la venta.

En un comunicado emitido el viernes por la noche, el Departamento de Estado de EEUU afirmó que el secretario de Estado Marco Rubio determinó que existía una situación de emergencia que requería una venta inmediata a Israel y eximió a la venta de los requisitos de revisión del Congreso.

El paquete de armas, que incluía 12.000 bombas BLU-110A/B de uso general de 1000 libras que Israel había solicitado, llega una semana después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra aérea conjunta contra Irán, la mayor operación militar de Washington desde la invasión de Irak en 2003.

La operación, que según Estados Unidos se centraba en destruir los misiles ofensivos, la producción de misiles y la marina de Irán, ha llevado a la región al borde de una guerra más amplia, ya que Teherán respondió con sus propios ataques contra Israel y los países de la región con bases estadounidenses.

"Esta venta propuesta contribuirá a la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos", afirmó el Departamento en su comunicado, añadiendo que el contratista principal será Repkon USA, con sede en Texas.

El sábado, un funcionario del Departamento de Estado proporcionó detalles adicionales sobre la venta, indicando que también incluía bombas de uso general BLU-111 de 500 libras, lo que suponía una modificación de una venta anterior. El funcionario añadió que Israel comprará munición crítica por valor de US$298 millones adicionales a través de ventas comerciales directas.

(Reportaje de Kanishka Singh e Ismail Shakil; edición de Christian Martínez, Tom Hogue y Franklin Paul, Editado en español por Juana Casas)