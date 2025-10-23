Estados Unidos.- Enric Masip: “El partido en Miami no adulteraba la competición”

ARROYOMOLINOS (MADRID), 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Enric Masip, asesor del presidente del FC Barcelona Joan Laporta, ha asegurado este jueves que el partido de LaLiga EA Sports que se iba a disputar en Miami (Estados Unidos) el 20 de diciembre frente al Villarreal CF no "adulteraba la competición", ya que ambos equipos tendrían que hacer el mismo viaje y estarían igual de cansados, pero que "respeta y acepta" todas las opiniones y decisiones.

"Es curioso cuando alguien habla de adulterar la competición y estar intentando hacer ruido. Los dos equipos hacen el viaje, los dos equipos llegan cansados a jugar el partido. Entonces yo no lo veo tan así, pero bueno, respeto y aceptamos las decisiones y las opiniones de todo el mundo", afirmó Masip a los medios de comunicación después del Desafío NACEX, un torneo de pádel celebrado en la localidad madrileña de Arroyomolinos entre leyendas del Barça y del Real Madrid.

El directivo blaugrana también habló sobre el partido de este domingo (16.15 horas) frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que será un "espectáculo magnífico" a pesar de reconocer que ninguno de los dos equipos "está en una forma perfecta".

"Pero es cierto que es un Clásico y la emoción seguro que estará a flor de piel. Son partidos bonitos de disfrutar para la gente, para los que juegan, evidentemente para los que estamos un poco relacionados con el club. Creo que será un espectáculo magnífico. Espero que vaya por el cauce que tiene que ir todo, disfrutar e intentar ganar", explicó.

Para el directivo, "las bajas siempre condicionan". "Cuando tienes jugadores de primer nivel que están lesionados, sigues teniendo una plantilla que, aunque sea joven, tiene calidad y hay que confiar en los que están. Hay una famosa frase que es 'los que seamos, somos'. Eso es lo que se tiene que ver en un equipo campeón. El Barça lo es y vamos a jugar delante de uno de los mejores equipos del mundo, en un estadio difícil, pero también nos gustan los retos y creo que ahí es donde está la competitividad de los equipos y vamos a lucharlo", afirmó sobre las posibles ausencias en los blaugranas.

Por último, alabó a Lamine Yamal, por el que no está preocupado por la presión ya que ha demostrado que le "gustan los partidos difíciles" como el de este domingo. "Si una cosa ha demostrado es que le gustan los retos y en los escenario más complicados es donde normalmente sacas su magia. Delante tiene un equipazo como es el Real Madrid. Será difícil pero bueno no me preocupa. Sé que es un jugador muy competitivo", manifestó.