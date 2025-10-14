Estados Unidos: Entran en vigor los aranceles mínimos del 10% impuestos por EE.UU. a las importaciones de madera
Estados Unidos. Entran en vigor los aranceles mínimos del 10% impuestos por EE.UU. a las importacion
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -
Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales de madera y del mobiliario fabricado en este material han entrado en vigor este martes, 14 de octubre.
Los gravámenes, anunciados a finales de septiembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen un 10% sobre todas las importaciones de madera aserrada y blanda, además de un 25% sobre ciertos muebles de cocina y baño fabricados con este material.
La orden del jefe de la Casa Blanca contempla además un aumento de ambos aranceles, con un tipo del 30% para los productos de madera tapizados y del 50% para los armarios de cocina y los muebles de baño, todo a partir del 1 de enero de 2026.
Estos gravámenes "continuarán vigentes, excepto para los países con los que Estados Unidos alcance un acuerdo que aborde la amenaza de menoscabo a la seguridad nacional que representan las importaciones de productos de madera", señaló entonces Trump en un escrito que incide en que estos aranceles "se suman a cualquier otro derecho, impuesto, tasa o cargo aplicable a dichos productos de madera importados".
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
De Belgrano a Silicon Valley: tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online
- 2
Los 10 autos usados más baratos en octubre 2025: uno por uno, por marca y modelo
- 3
En tres semanas se define el futuro de Carrefour (y del supermercadismo en la Argentina)
- 4
Cómo elegir el talle correcto en Temu