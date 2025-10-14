Estados Unidos: Entran en vigor los aranceles mínimos del 10% impuestos por EE.UU. a las importaciones de madera

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales de madera y del mobiliario fabricado en este material han entrado en vigor este martes, 14 de octubre.

Los gravámenes, anunciados a finales de septiembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen un 10% sobre todas las importaciones de madera aserrada y blanda, además de un 25% sobre ciertos muebles de cocina y baño fabricados con este material.

La orden del jefe de la Casa Blanca contempla además un aumento de ambos aranceles, con un tipo del 30% para los productos de madera tapizados y del 50% para los armarios de cocina y los muebles de baño, todo a partir del 1 de enero de 2026.

Estos gravámenes "continuarán vigentes, excepto para los países con los que Estados Unidos alcance un acuerdo que aborde la amenaza de menoscabo a la seguridad nacional que representan las importaciones de productos de madera", señaló entonces Trump en un escrito que incide en que estos aranceles "se suman a cualquier otro derecho, impuesto, tasa o cargo aplicable a dichos productos de madera importados".