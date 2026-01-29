Estados Unidos envía un buque de guerra adicional a Oriente Medio por tensiones con Irán

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - La Marina de Estados Unidos ha enviado un buque de guerra adicional a Oriente Medio, según informó el jueves un funcionario estadounidense a Reuters, en medio de una gran concentración militar en la región y del aumento de las tensiones.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el USS Delbert D. Black había entrado en la región en las últimas 48 horas.

Con eso se eleva a seis el número de destructores en Oriente Medio, junto con un portaaviones y otros tres buques de combate litorales. La presencia del buque de guerra adicional en la región fue comunicada por primera vez por CBS News. (Reportaje de Idrees Ali y Phil Stewart; edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)