Estados Unidos: Escrivá prevé un efecto "moderado" de aranceles en España pero teme cláusulas, el mayor impacto será en EEUU

VALLADOLID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha considerado que el impacto de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump y que se sitúan ya en el 15% será "moderado" para España debido a un bajo volumen de exportaciones, aunque ha asegurado que teme las cláusulas que acompañan a estos acuerdos con la UE y ha advertido de que el mayor impacto será para EEUU, ya que va contracorriente ante la defensa del libre comercio en el resto de países. Así lo ha manifestado Escrivá en el Foro Econonómico organizado por el diario El Norte de Castilla, donde ha defendido leer la letra pequeña en torno a los protocolos comerciales firmados por EEUU, porque, pese a centrarse en exceso en el pago del 15%, lo relevante, a su juicio, son las cláusulas no arancelarias que los acompañan. En concreto, el gobernador del Banco de España ha destacado en su intervención la creciente preocupación ante el escenario internacional marcado por la aplicación de aranceles del 15%, una medida que califica de especialmente relevante para diversos sectores exportadores pero que afectará de forma "moderada" a España porque el volumen de las exportaciones a EEUU es del 5%. Escrivá se ha detenido en el avance de la economía mundial marcada por recientes restricciones al comercio y distorsiones en las cadenas de suministro, especialmente derivadas de disposiciones no arancelarias que incrementan la "incertidumbre" y suponen, en última instancia, pérdida de eficiencia agregada para el funcionamiento económico general. Así, el gobernador del Banco de España ha subrayado que el mayor impacto económico de este giro proteccionista recaerá sobre Estados Unidos, aunque no se descartan efectos indirectos para otros países en función de su exposición comercial con ese mercado. No obstante, ha incidido en que los impactos son difíciles de estimar y dependerán, en gran medida, de la capacidad de los agentes para adaptar sus relaciones comerciales y compensar potenciales pérdidas mediante una mayor diversificación hacia otros mercados. INFLACIÓN Y TIPOS DE INTERÉS "Hemos alcanzado el objetivo de inflación del 2% en el área euro, tras haber culminado un proceso de desinflación de forma satisfactoria y rápida", ha reseñado Escrivá. Asimismo, ha señalado que, tras un proceso de descenso gradual de los tipos de interés, "se ha llegado a una situación normalizada, completando el ciclo de bajadas". El gobernador ha advertido de la persistencia de incertidumbres globales, algunas relacionadas con políticas adoptadas en Estados Unidos, lo cual puede repercutir en el escenario de tipos de interés. "Cuando hemos decidido sobre los tipos, hemos valorado el escenario central, que indica la permanencia de la inflación en el entorno del 2%, y hemos analizado los saldos de riesgo para ambos sentidos", ha señalado. De este modo, Escrivá ha subrayado que existen factores que podrían presionar la inflación a la baja, como una posible debilidad de la demanda derivada de un deterioro de la confianza de los consumidores, o una apreciación del euro que reduzca los precios de importación. Sin embargo, también ha alertado de que una política fiscal expansiva podría tener un impacto negativo sobre la inflación, un punto en el que ha insistido en la necesidad de preservar la máxima agilidad y opcionalidad para reaccionar ante posibles cambios de tendencia. "A pesar de los elementos de duda, la inflación se mantiene en el 2% y hemos observado un crecimiento económico en torno al 0,9%", ha resumido. EXCESO DE REGULACIÓN En el ámbito regulatorio, Escrivá ha sostenido que el marco de referencia de la Unión Europea "resulta excesivamente complejo y genera una acumulación de regulación que termina afectando a la competitividad". Según el gobernador, la exigencia de alcanzar acuerdos entre 27 estados miembros "provoca que muchas decisiones queden pospuestas para actos delegados", con lo que pasa a distintas instancias que tienden a regular en exceso. Escrivá ha subrayado que este contexto regulatorio se percibe como "asfixiante" y lleva a reducir la competitividad de la economía española, ya que "el marco europeo se superpone al nacional y los tres niveles de la administración compiten por regular, resultando en un entorno poco eficiente y menos competitivo".