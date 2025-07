Estados Unidos: Escrivá prevé un efecto "moderado" de los aranceles en España, pero teme las cláusulas del acuerdo

VALLADOLID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha considerado que el impacto del acuerdo arancelario con Estados Unidos, fijado en el 15%, para los productos europeos será "moderado" en el caso de España debido a un bajo volumen de exportaciones, aunque ha asegurado que teme las cláusulas que acompañan a estos acuerdos con la UE y ha advertido de que el mayor impacto será para EEUU, ya que va contracorriente ante la defensa del libre comercio en el resto de países. Así lo ha manifestado Escrivá en el Foro Económico organizado por el diario 'El Norte de Castilla', donde ha defendido leer la letra pequeña en torno a los protocolos comerciales firmados con EEUU, porque, pese a centrarse en exceso en el pago del 15%, lo relevante, a su juicio, son las cláusulas no arancelarias que los acompañan. En concreto, el gobernador del Banco de España ha destacado en su intervención la creciente preocupación ante el escenario internacional marcado por la aplicación de aranceles del 15%, una medida que califica de "especialmente relevante" para diversos sectores exportadores, pero que afectará de forma "moderada" a España porque el volumen de las exportaciones a EEUU es del 5%. Escrivá se ha detenido en el avance de la economía mundial, marcada por recientes restricciones al comercio y distorsiones en las cadenas de suministro, especialmente derivadas de disposiciones no arancelarias que incrementan la "incertidumbre" y suponen, en última instancia, pérdida de eficiencia agregada para el funcionamiento económico general. Así, el gobernador del Banco de España ha subrayado que el mayor impacto económico de este giro proteccionista recaerá sobre Estados Unidos, aunque no se descartan efectos indirectos para otros países en función de su exposición comercial con ese mercado. No obstante, ha incidido en que los impactos son difíciles de estimar y dependerán, en gran medida, de la capacidad de los agentes para adaptar sus relaciones comerciales y compensar potenciales pérdidas mediante una mayor diversificación hacia otros mercados.